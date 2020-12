V prípade cesty do Chorvátska je nutné sa preukázať negatívnym PCR testom na COVID-19

Pri vstupe do Chorvátska od 1. do 15. decembra sa občania krajín Európskej únie (EÚ), vrátane občanov SR, musia preukázať negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín, alebo absolvovať PCR test bezprostredne po vstupe do krajiny.

Počkať na výsledok testu musia v samoizolácii. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Výnimka sa týka napríklad tranzitu, medzinárodnej dopravy alebo diplomatov.

Rezort diplomacie odporúča pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

V súvislosti so stúpajúcim počtom infikovaných Chorvátsko sprísnilo opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti v piatok 27. novembra a budú platiť minimálne do 21. decembra. V krajine sú zatvorené reštaurácie, kaviarne a iné stravovacie zariadenia. Obmedzený je tiež počet cestujúcich v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy na 40 percent povolenej kapacity.