V príprave i realizačnom tíme Slovana budú zmeny, tréner Řiha prehovoril aj o Brustovi

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Tréner Miloš Říha, ktorý povedie hokejistov Slovana Bratislava aj v novom ročníku Kontinentálnej hokejovej ligy, využíva medzisezónne obdobie na oddych a relax. Zároveň sledoval vyvrcholenie súťaží na Slovensku, v Česku, KHL i iných európskych ligách, majstrovstvá sveta do 18 rokov i prípravy reprezentácií na blížiaci sa svetový šampionát.

Říha má výčitky len k brankárom

„V prvom rade som si všímal hokejistov Slovana, ktorí posilnili jednotlivé mužstvá. Zaujímali ma ich výkony, akou hrou sa prezentujú, keďže v kluboch na základe svojej kvality mali patriť k lídrom. Rovnako ma zaujali aj iní hokejisti, ktorí na seba v stretnutiach dokázali upriamiť pozornosť a mohli by byť prospešní pre naše potreby v KHL,“ priznal v rozhovore pre klubový web Říha.

S mužstvom sa chce v novom ročníku zamerať najmä na štart súťaže. Káder chce mať k dispozícii už od samého začiatku prípravy a chce sa vyhnúť výraznejším zásahom doň. V minulej sezóne boli oporami zámorskí hráči, aj teraz by mali vytvoriť jednu z prvých dvoch formácií. Říha má výčitky len k brankárom, od ktorých čakal lepšie výkony.

Trénovať sa bude efektívnejšie

„Barry Brust má platnú zmluvu, patrí k miláčikom bratislavských tribún. Žiaľ, v zložitých situáciách, keď sme od neho chceli väčšiu podporu, nás dostatočne nepodržal. Verím však, že aj táto sezóna bola pre neho ponaučením a podobných excesov sa vyvaruje. K Barrymu hľadáme vhodného adepta. Momentálne je to všetko vo fáze riešenia. Ideálne by bolo, aby sa ním stal slovenský brankár. Tretím by mal byť ako po minulé roky talentovaný mladík,“ tvrdí Říha, ktorý chce dať šancu aj mladším hráčom.

Príprava na nový ročník sa začne pravdepodobne 3. júla. Český kouč chce urobiť v nej zmeny, trénovať by sa malo menej, ale o to intenzívnejšie a efektívnejšie. Zmeny by mohli nastať aj v realizačnom tíme. „Vedenie klubu by rado posilnilo pozície pri mužstve. Nemôžem byť v tejto chvíli konkrétnejší, no je pravdepodobné, že príde k určitým zmenám ešte pred štartom spoločnej prípravy,“ povedal pre hcslovan.sk Říha.