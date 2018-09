V procese s Ratkom Mladičom vymenia sudcov, dôvodom je možné riziko zaujatosti

HAAG 5. septembra (WebNoviny.sk) – Troch z piatich sudcov posudzujúcich odvolanie bývalého veliteľa bosnianskosrbských síl Ratka Mladiča vymenia pre „zdanlivú zaujatosť“. Rozhodnutie zverejnil v stredu francúzsky sudca Jean-Claude Antonetti.

Podľa jeho slov zapojenie sa troch skúsených sudcov do predchádzajúcich prípadov spojených s Mladičom prináša so sebou riziko, že by nemuseli byť nestranní. Rozhodnutie pravdepodobne odvolací proces predĺži.

Mladiča Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v Haagu vlani odsúdil na doživotie za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995.

Tribunál ho uznal vinným v 10 z 11 bodov obžaloby týkajúcej sa najhorších zločinov v Európe od druhej svetovej vojny vrátane obliehania Sarajeva a genocídy v Srebrenici.