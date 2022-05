V prvom štvrťroku AURES Holdings predal v sieti AAA AUTO najviac áut za 30 rokov

AURES Holdings vo svojej sieti autocentier AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont za prvé tri mesiace roku 2022 predal najviac vozidiel za štvrťrok vo svojej tridsaťročnej histórii, celkom 21 787 áut. Na pozitívnom výsledku sa okrem podielu v krajinách, kde spoločnosť pôsobí dlhodobo, podieľala aj nová spoločnosť Driverama, ktorá má už 11 pobočiek v Nemecku. Skupina tiež významne rozšírila svoje ESG aktivity.

„V skupine sme v 1. štvrťroku predávali v priemere viac ako 245 vozidiel denne. Za prvé tri mesiace sme vďaka tomu predali 21 787 áut, čo je rekord za prvý štvrťrok počas celej doby existencie spoločnosti. V Českej republike to bolo 12 033 áut, v Poľsku 4 924, na Slovensku 4 544 a v Driverame, ktorá zahájila predaj vo februári, 286 vozidiel,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings. Situáciu na trhu ojazdených vozidiel pritom podľa nej naďalej komplikuje niekoľko faktorov, ktoré vedú k nedostatku automobilov. „Na trhu je nedostatok nových áut spôsobený problémami vo výrobe, ktoré ešte prehĺbila vojna na Ukrajine. To následne vedie k zvýšenému dopytu po ojazdených vozidlách a k dlhodobému rastu ich cien zhruba o 15 % ročne v posledných dvoch rokoch. Tento trend bude najskôr aj naďalej pokračovať a jeho zmiernenie momentálne nie je možné odhadnúť,“ dodala Karolína Topolová.

Dôležitým smerom rozvoja služieb spoločnosti je v súčasnej dobe takzvaný Cross-Border trading. „Pomocou našich pokročilých algoritmov robíme pri každom vykúpenom vozidle arbitráž medzi jednotlivými trhmi. Vozidlá potom buď na iný trh, ako na ktorom sme ich vykúpili, rovno re-alokujeme alebo ich ponúkame na viacerých trhoch naraz. Podľa toho, aký silný potenciál pri danom vozidle na ostatných trhoch vidíme. Vďaka tomu môžeme na jednom mieste ponúknuť viac než 12 000 preverených vozidiel na predaj, či už ide o Slovensko, Českú republiku alebo Poľsko,“ uviedol prevádzkový riaditeľ AURES Holdings Petr Vaněček.

Najväčší rozvoj v rámci skupiny zaznamenala spoločnosť Driverama, založená na on-line obchodovanie s ojazdenými vozidlami v západnej Európe. Po necelom roku od zahájenia činnosti má Driverama 11 retailových pobočiek v Nemecku a pracuje pre ňu 160 ľudí. V ponuke Driveramy je viac než 1000 vozidiel. „Od zahájenia činnosti, ktorá sa začala na jar 2021, Driverama vykúpila vyše 2 800 vozidiel. Za 4 mesiace roku 2022, od januára do apríla, to bolo viac ako 1 600 áut. Momentálne vykupuje vyše 500 vozidiel mesačne. Predala viac ako 2 600 vozidiel, z toho vyše 600 cez svoju nemeckú sieť výdajných pobočiek a doručením domov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Driverama Stanislav Gálik.

Pomoc Ukrajine

Skupina sa v rámci svojich ESG aktivít v prvých troch mesiacoch roku venovala predovšetkým pomoci Ukrajine. „Situácia na Ukrajine sa ma osobne veľmi dotkla a nesmierne ma potešila okamžitá reakcia kolegov zo Slovenska a Poľska, ktorí okamžite začali pomáhať na hraniciach. Na konto neziskových organizácií, ako je napríklad Človek v tiesni, sme na pomoc Ukrajine poslali už takmer 160 000 eur, spolu s pomocou našich zamestnancov. Každý týždeň na Ukrajinu posielame v priemere 800 lekárničiek. V slovenských a českých pobočkách sme pripravili ubytovanie pre ukrajinské maminky a deti, ktoré bolo v podstate hneď obsadené. Neziskovým organizáciám sme zapožičali dve desiatky áut na prevoz ukrajinských rodín do bezpečia. Vyše 200 zamestnancov sa zapojilo do dobročinnej činnosti. Zahájili sme tiež firemnú zbierku potravín, drogistického tovaru a detských hračiek na Slovensku a v Českej republike, z ktorej výťažok zhruba za týždeň odovzdáme slovenskej organizácii Kto pomôže Ukrajine,“ uviedla Karolína Topolová.

Spolupráca s ÚAMK

V rámci ďalšieho rozvoja ESG aktivít skupina v spolupráci so slovenským ÚAMK iniciovala založenie Detskej dopravnej nadácie na Slovensku. „Detskú dopravnú nadáciu podporujeme v Českej republike dlhodobo. Som rada, že sme na Slovensku v ÚAMK našli partnera, ktorý nám pomohol s jej založením a rozbehnutím. Dúfam, že sa nám rýchlo podarí poskytnúť pomoc konkrétnym deťom obetí dopravných nehôd, tak ako to každoročne robíme v Českej republike,“ informuje Karolína Topolová. V Českej republike Nadácia vyhovela už takmer 900 žiadostiam a deti podporila čiastkou vyše 15 miliónov korún (viac ako 600 000 eur). Podporuje deti, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov pri dopravnej nehode, po celú dobu štúdia, teda až do veku 25 rokov.

Najpredávanejšie vozidlá v jednotlivých krajinách v januári až marci 2022

Česká republika Poľsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Hyundai i30 Škoda Fabia 3. Škoda Superb Ford Focus VW Passat 4. VW Passat Opel Insignia Škoda Superb 5. VW Golf Dacia Duster Kia Ceed 6. Hyundai i30 Nissan Qashqai VW Golf 7. Ford Focus VW Passat Kia Sportage 8. Suzuki Vitara Škoda Octavia Hyundai i30 9. Dacia Duster Kia Sportage Opel Astra 10. VW Touran Renault Megane Suzuki Vitara

Palivá Nepriaznivá situácia na trhu s pohonnými látkami palív ovplyvnila dopyt po úspornejších palivách V Poľsku a Česku narástol dopyt po benzínových automobiloch na úkor tých dieselových, jediní Slováci si stále držia nadpolovičnú väčšinu v obľube dieselov. Na Slovensku a v Poľsku významne rastie záujem o hybridy a elektromobily. V porovnaní s vlaňajším prvým štvrťrokom sa tento rok na Slovensku a v Poľsku predalo už 6-krát toľko hybridov a takmer 5-krát toľko elektromobilov. V ČR dopyt po hybridoch ľahko stagnuje, ale rastie záujem o elektromobily (nárast o 50 %) a LPG (dvojnásobný nárast). Stále ale dopyt po alternatívnych palivách nerastie natoľko a zákazníci si skôr vyberajú nízko-objemové benzínové motory.



Česká republika Poľsko Slovensko 1. Benzín 52,6 % 72,1 % 47,0 % 2. Nafta 47,1 % 27,5 % 51,9 % 3. LPG 0,1 % 0% 0,1 % 4. CNG 0,02 % 0% 0,04 % 5. Elektro 0,1 % 0,1% 0,2 % 6. Hybrid 0,1 % 0,3% 0,7 %

Karosérie Pandémia zmenila naše cestovateľské návyky, preto stále rastie záujem o vozidlá kombi a SUV, a to vo všetkých krajinách. Najviac v Poľsku, kde ide o druhý najobľúbenejší typ auta. Naopak postupne klesá záujem o hatchbacky. V ČR sa kombi drží na prvej priečke dva roky a tento rok tvorí 27 % všetkých predaných áut. Najvyšším tempom tu ale rastie záujem o SUV, u ktorého sa dopyt zdvihol oproti vlaňajšku o 39 % a z celkových predajov tvorí 23 %. Hatchbacky tvoria 26 % z celkových predajov. V Poľsku vzrástol výrazne záujem o SUV o 53 % a z celkového počtu predaných áut tvorí už 23 %. Na rozdiel od ostatných krajín tu ale rastie i záujem o hatchbacky, ktoré tvoria 36 % dopytu a držia si tak prvú priečku. Na Slovensku kombíky doťahujú s 26 % zatiaľ prvé hatchbacky (29 %). SUV tvoria 23 % dopytu.



Česká republika Poľsko Slovensko 1. Combi Hatchback Hatchback 2. Hatchback SUV Combi 3. SUV Combi SUV 4. MPV Sedan/Saloon Sedan/Saloon 5. Sedan/Saloon MPV MPV

Farby Vo farbách je badateľný trend v prospech troch achromatických, teda bielej, čiernej a rôznych odtieňov šedej a striebornej. Na Slovensku je už druhý rok najžiadanejšou farbou biela (20,2 %), ale na päty jej šliape šedá (20,1 %). Na treťom mieste je čierna (15,5 %). V ČR vedie šedá (25 %), potom nasleduje biela (19 %) a čierna (16 %). V Poľsku dominuje stále čierna (20 %), potom je to šedá (18 %) a strieborná (15 %).

Náhon na všetky 4 kolesá Dopyt po autách 4×4 sa zastavil. Na Slovensku klesol dopyt po vozidlách s náhonom na 4 kolesá z 16,8 % na (15,5 %), v ČR chcelo náhon na všetky 4 kolesá rovnako zákazníkov ako vlani (16,2 %), v Poľsku najmenej, len 8,6 %.

Prevodovky Po miernej stagnácii v roku 2019 naďalej rastie záujem o automatickú prevodovku. Na Slovensku a v ČR dopyt tvoril za prvý štvrťrok už 27 %. V Poľsku 17,2 %, čo je ale o 40 % viac ako vlani v prvom štvrťroku.



