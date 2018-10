V rámci 100. výročia vzniku ČSR si piloti memoriálom uctili pamiatku M. R. Štefánika

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) – Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a v rámci pripomenutia si pamiatky Milana Rastislava Štefánika absolvovali piloti združení v Slovenskej federácii ultraľahkého lietania spomienkový let po poslednej leteckej trase generála Štefánika.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa bratislavského Letiska M.R. Štefánika Veronika Ševčíková, svoju trasu z Talianska cez Maďarsko ukončili nízkym preletom nad dráhou bratislavského letiska. „Práve po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je bratislavské letisko pomenované od roku 1993,“ uviedla Ševčíková.

Cez Taliansko naspäť na Slovensko

Piloti pätice ultraľahkých lietadiel absolvovali skupinový let z Lučenca cez maďarské letisko Fertőszentmiklós a Slovinsko do Talianska, na letisko Belluno. Z Lučenca odlietali v piatok 5. októbra. Po doplnení paliva na letisku Belluno preleteli letci do Nervesa, kde sa na letisku nachádza posledný lietajúci stroj Caproni.

„Práve na lietadle typu Caproni Ca.33 absolvoval svoj posledný let z Talianska na Slovensko aj generál Štefánik. Jediná existujúca replika historického Štefánikovho lietadla Caproni Ca.33 na svete visí v odletovej hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave od roku 2012. Zapožičaná je z Vojenského historického múzea v Piešťanoch,“ povedala Ševčíková.

Pasažierom bol aj prvý slovenský kozmonaut

„V sobotu 6. októbra sme sa vydali na spoločný spiatočný let z talianskeho mesta Campoformido, miesto štartu posledného Štefánikovho letu. Prvú etapu letu sme zakončili v maďarskom Fertőszentmiklós. V nedeľu 7. októbra sme z Maďarska na Štefánikovu počesť preleteli na Slovensko,“ vysvetlil prezident Slovenskej federácie ultraľahkého lietania Marián Sluk.

Memoriálu sa zúčastnilo päť lietadiel – dva Tomarky SD-4 Viper, SportCruiser, Bristell a Cessna 172. Posádku lietadiel tvoril prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, veliteľ leteckej základne Sliač Vladimír Lisý, prezident SFUL Marián Sluk a ďalší. Všetci spoločne si kladením venca k soche M. R. Štefánika nachádzajúcej sa v odletovej hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave uctili pamiatku diplomata, ktorý sa pred 100 rokmi pričinil o vznik Československej republiky.