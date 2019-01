V roku 2019 by mali byť dokončené dva úseky diaľnice D1, jeden z nich má byť vybudovaný na čas

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Na rozdiel od roku 2018, kedy nebol sprevádzkovaný žiaden nový úsek diaľnice či rýchlostnej cesty, v roku 2019 by mali byť podľa plánov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) odovzdané do užívania pre motoristov dva nové diaľničné úseky a jeden privádzač v celkovej dĺžke 28 kilometrov.

V prvom polroku by mal byť dokončený úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (11,3 km) s tunelmi Ovčiarsko a Žilina a tiež privádzač D1 Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa (2,6 km). Koncom roka má byť hotový aj jeden z mála na čas budovaný úsek D1 Budimír – Bidovce (14,4 + 1,1 km) a tiež mimoúrovňová križovatka Triblavina na úseku D1 Bratislava – Senec.

Šesť úsekov vo výstavbe

Po dokončení úseku diaľnice Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka môže byť problémom zjazd v križovatke Lietavská Lúčka, ktorá je súčasťou meškajúcej stavby nadväzujúceho úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (13,5 km) s tunelom Višňové. Dokončenie úsekov D1, privádzača, ako aj križovatky v tomto roku bude závisieť od ďalšieho postupu stavebných prác.

NDS má v súčasnosti vo výstavbe šesť diaľničných úsekov v celkovej dĺžke zhruba 68 km za 1,92 mld. eur bez dane z pridanej hodnoty (2,3 mld. eur vrátane DPH). Okrem troch spomínaných úsekov D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (11,3 km), Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (13,5 km) a Budimír – Bidovce (14,4 + 1,1 km) ide o ďalšie dva úseky D1 Hubová – Ivachnová (15 km) s tunelom Čebrať a Prešov, západ – Prešov, juh (7,9 km) s tunelom Prešov, ako aj úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec (5,7 km).

Najviac mešká Hubová – Ivachnová

Všetky tieto úseky, s výnimkou križovatky Triblavina, sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie a do prevádzky majú byť odovzdané postupne do roku 2022. Výstavba troch úsekov mešká, najviac úsek Hubová – Ivachnová pri Ružomberku. Ten by mal byť hotový až v lete 2022 namiesto pôvodného termínu v lete 2017, a to pre zmenu trasy a predĺženie tunela Čebrať. NDS sa aktuálne stará o prevádzku 795 km diaľnic, rýchlostných ciest a iných ciest. V roku 2018 zrekonštruovala približne 90 km z nich.

V rámci PPP projektu sú vo výstavbe aj dva úseky D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever – Bratislava, Rača a tri úseky R7 Bratislava, Ketelec – Dunajská Lužná – Holice v celkovej dĺžke 59 km. Úseky R7 by mali byť dokončené v roku 2020, úseky D4 v roku 2021 v závislosti od ďalšieho postupu prác. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd. na čele so španielskou firmou Cintra. Zhotoviteľom stavby je konzorcium D4R7 Construction, s. r. o., jeho členmi sú stavebné firmy – španielsky Ferrovial Agroman a rakúsky Porr Bau.