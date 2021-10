V Rumunsku sa počas drogovej razii našla väčšina ukradnutých bicyklov Talianov z MS v Roubaix

Pri drogovej razii vo východnom Rumunsku sa našla väčšina pretekárskych bicyklov, ktoré pred týždňom na majstrovstvách sveta v dráhovej cyklistike vo francúzskom Roubaix zmizli spred hotela talianskemu národnému tímu.

V rámci vyšetrovania a prehliadok vzali do väzby štyri osoby. Oznámili to rumunskí policajti a informoval portál ORF. V rámci vyšetrovania boli vzaté do väzby štyri osoby.

Súčasťou talianskeho tímu na MS 2021 bol aj olympijský víťaz a päťnásobný majster sveta na dráhe a tiež dvojnásobný svetový šampión v časovke Filippo Ganna. Aj jeho bicykel sa nachádzal v kolekcii 22 vysokovýkonných strojov, ktoré odcudzili páchatelia z dodávky zaparkovanej pred hotelom.

Ich celková hodnota bola 600-tisíc eur a väčšina z nich bola premaľovaná do zlatej farby. Podľa rumunskej polície zaistili 21 kradnutých bicyklov, páchatelia sa ich pokúšali predávať po 1500 eur za jeden kus.