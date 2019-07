V Rusku horia dva milióny hektárov lesa, podľa zákona ich hasiť netreba

V Rusku sa už niekoľko dní šíria masívne požiare, ktoré vo štvrtok presiahli rozlohu dva milióny hektárov. Väčšina lesov horí na Sibíri. Dym však zamoruje aj mestá vzdialené 1500 kilometrov, ako napríklad Novosibirsk či Omsk a tiež niektoré regióny na Urale, napriek tomu, že v ich okolí nehorí.

Prevažnú časť požiarov nikto nehasí, lebo to umožňuje zákon – pokiaľ by náklady na hasenie požiarov presiahli škody, hasiť netreba. Informoval o tom portál Newsru.com. Aktívne sa v súčasnosti hasí 162 lesných požiarov na ploche 147 168 hektárov.

#Russia: Over 900 000 Hectares of forests on fire in Siberia https://t.co/4qSX6LJa3S via @taygainfo pic.twitter.com/pyJcEES525

— Liveuamap (@Liveuamap) 22. júla 2019