V Rusku rastie nespokojnosť a Navaľnyj je líder s podporou aj zahraničia

Alexej Navaľnyj je po dlhej dobe prvý opozičný líder, ktorý získal širokú podporu doma aj v zahraničí, je však otázne, či to bude stačiť. Fakt, že ho súd takto rýchlo poslal do väzenia, ukazuje obavy režimu z Navaľného popularity. Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Dodal, že v Rusku rastie nespokojnosť s politickým režimom Vladimira Putina najmä kvôli jeho nedemokratickým praktikám, korupcii, ale aj neschopnosti zabezpečiť svojim občanom ekonomickú prosperitu alebo kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Hnev Rusov narastá

Putin podľa europoslanca stojí pred klasickou dilemou, akej čelia slabnúci diktátori – dúfať, že protesty časom samé opadnú, alebo pritvrdzovať represie. Masívne zatýkania posledných dní ukazujú, že zvolil druhú cestu. „To môže krátkodobo fungovať, ale dlhodobo bude autorita režimu už len slabnúť, presne ako v Bielorusku,“ doplnil Šimečka.

Hnev ruských občanov a ich odpor voči vládnej politike a korupcii stále narastá, uviedol v tejto súvislosti pre agentúru SITA europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH). Priblížil, že v septembri 2021 by sa v Rusku mali konať parlamentné voľby a zatiaľ nevidno žiadnu konsolidovanú opozičnú silu a potencionálnych lídrov vystrašený diktátor likviduje či izoluje.

Rusko nie je pre nás hrozbou

Domnieva sa, že prípadná zmena bude prichádzať postupne až s tým, ako bude Vladimir Putin, či už pre vek, alebo na nátlak okolia a silových zložiek odovzdávať moc. „Dovtedy by sme mali opozičné demokratické skupiny intenzívne podporovať, napríklad formou štipendií a odovzdávania know-how,“ uviedol Štefanec.

Dodal, že Rusko ako také nie je pre SR bezpečnostnou hrozbou, „ale súčasný režim pod vedením Vladimira Putina, ktorý voči Európe aj Slovensku vedie agresívnu propagandu a špionáž, je pre nás bezpečnostnou hrozbou,“ doplnil europoslanec.

Poslali ho do väzenia

Moskovský súd v utorok 2. februára zmenil opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému podmienečný trest, ktorý dostal za spreneveru, na nepodmienečný a poslal ho do väzenia. Známy kritik Kremľa dostal tri a pol roka odňatia slobody, keďže už ale rok strávil v domácom väzení, jeho pobyt za mrežami o tento čas skrátia. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina, zadržali v nedeľu 17. januára po jeho návrate z Nemecka. V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú. Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.