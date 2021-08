V Rusku vyšetrujú únik ropy do Čierneho mora, nachádza sa až na 80 kilometroch štvorcových (video)

V Rusku vyšetrujú únik ropy na pobreží Čierneho mora, ktorý sa zdá byť omnoho väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. Únik nastal počas víkendu na ropnom termináli v Južnej Ozerejevke neďaleko prístavu Novorossijsk patriacom spoločnosti Caspian Pipeline Consortium, ktorá prepravuje ropu z Kazachstanu.

Ropa sa vyliala do Čierneho mora pri čerpaní do tankera Minerva Symphony, ktorý sa plaví pod gréckou vlajkou. Úrady pôvodne odhadovali, že ropa znečistila plochu iba asi 200 metrov štvorcových, no ruskí vedci po preskúmaní satelitných snímok uviedli, že uniknutá ropa pokrýva plochu takmer 80 kilometrov štvorcových. Podľa odhadov uniklo do mora asi 100 metrických ton ropy.