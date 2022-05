V Rusku zatkli dve osoby, na Deň víťazstva protestovali proti vojne na Ukrajine

Najmenej dvoch ľuďoch v pondelok zadržali na Sibíri za to, že niesli protivojnové transparenty. Právna skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatknutia, uviedla, že jedna osoba protestovala v meste Irkutsk s transparentom s nápisom „mier“ a ďalšiu zadržali v Novosibirsku počas pochodu Nesmrteľného pluku za to, že niesla transparent s nápisom „Hanbím sa za vás, vnúčatá. My sme bojovali za mier, vy ste si vybrali vojnu“.

Pochody Nesmrteľného pluku, keď Rusi nesú portréty príbuzných, ktorí sa zúčastnili na druhej svetovej vojne, sa v pondelok konajú v mnohých ruských mestách.

V meste Čita v Zabajkalskom kraji, ktorý je tiež na Sibíri, gubernátor Alexander Osipov niesol portrét vojaka, ktorý v marci zomrel na Ukrajine, informuje agentúra AP.