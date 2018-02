V Saudskej Arábii postavia úplne prvú operu, doteraz boli zakázané koncerty a hudba v reštauráciach

DUBAJ 22. februára (WebNoviny.sk) – Saudská Arábia čoskoro začne s výstavbou prvej opery v kráľovstve, kde boli dve desaťročia zakázané koncerty a tiež hudba v reštauráciách či obchodoch.

Nové reformy

Zmierňovanie dlhoročných obmedzení týkajúcich sa zábavy je súčasťou reforiem mladého korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý sa snaží podporiť ekonomiku krajiny zvýšením výdavkov domácností.

Štvrtkové vyhlásenie uvádza, že budovu postavia v meste Džidda pri Červenom mori na západnom pobreží krajiny. Mesto býva vstupnou bránou pre tisícky moslimských pútnikov prichádzajúcich do Mekky z celého sveta a je preto považované za liberálnejšie a etnicky rôznorodejšie, než hlavné mesto Rijád, ktoré sa nachádza vo vnútrozemí.

Viac voľných pracovných miest

Tridsaťdvaročný princ zverejnil pred dvomi rokmi plán ekonomickej a sociálnej reformy Vision 2030, ktorá má znížiť závislosť krajiny na príjmoch z ropy, zvýšiť príjmy z turizmu a výdavky domácností na kultúru a zábavu. Jednou z jeho ambícií je obnoviť v krajine umiernenú formu islamu, ktorý je otvorený k iným vierovyznaniam, tradíciám a ľuďom.

Zábavný priemysel by mal do konca roka 2018 zamestnávať v Saudskej Arábii 220-tisíc ľudí, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo len 17-tisíc. Ministerstvo kultúry tiež plánuje zorganizovať 5000 podujatí. Do zábavného priemyslu chcú v najbližších rokoch investovať 64 miliárd dolárov (v prepočte 52,1 miliardy eur).