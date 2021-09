V semifinále majstrovstiev sveta vo vodnom slalome v Čunove sa predstaví až 11 slovenských lodí

Dovedna jedenásť z dvanástich slovenských lodí sa prebojovalo do semifinále majstrovstiev sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. V kajaku ide ďalej päť reprezentantov SR, v kanoe všetci šiesti.

Slafkovský vyhral úvodnú časť kvalifikácie

Medzi kanoistkami mala istotu po prvej jazde len najmladšia zo slovenského tria – iba 16-ročná Zuzana Paňková bola v prvej jazde osemnásta a zmestila sa medzi 20 postupujúcich. Olympioničku Moniku Škáchovú klasifikovali na 24. Simonu Glejtekovú na 26. priečke, preto museli obe absolvovať opravné jazdy.

V nich obe slovenské kanoistky obsadili 8. resp. 9. priečku a postúpili do semifinále. Medzi mužmi idú ďalej všetci traja Slováci už po prvej jazde – úvodnú časť kvalifikácie vyhral Alexander Slafkovský, ôsmu pozíciu obsadil Marko Mirgorodský a trinástu Matej Beňuš. Kanoistky a kanoisti budú o medaily bojovať v nedeľu 26.9.

Do semifinále aj olympijský medailista

V kajaku sa do semifinále prebojovalo päť zo šiesti lodí. Medzi ženami idú ďalej všetky tri reprezentantky SR. V prvej kvalifikácii bol Eliška Mintálová tretia a Jana Dukátová deviata, obe si tým zaistili semifinálovú miestenku a nemuseli absolvovať opravu. Soňa Stanovská po 39. priečke v prvej jazde finišovala v druhej kvalifikácii piata a tiež sa dostala do semifinále. Medzi mužmi sa z prvej kvalifikácie prebojovali do semifinále strieborný olympijský medailista z Tokia Jakub Grigar zo 14. pozície aj Adam Gonšenica z 12. priečky.

Do postupujúcej prvej tridsiatky po prvej jazde sa nedostal 46. Martin Halčin, ktorému neskôr nevyšla ani opravná jazda. Obsadil v nej 12. stupienok, pričom postúpilo len desať lodí. Od semifinále ho delilo 74 stotín sekundy a ak by na siedmej bránke nedostal dvojsekundovú penalizáciu za dotyk, kvalifikoval by sa ďalej. V kajaku sa o medaily bude bojovať v sobotu 25.9.

Súčasťou MS vo vodnom slalome v Čunove je aj svetový šampionát vo vodnom zjazde, kde sú kvalifikácie šprintu na programe v piatok 24.9. od 8.30 h.