V semifinále US Open sú iba Američanky, kvarteto doplnila Madison Keysová

NEW YORK 7. septembra (WebNoviny.sk) – Američanka Madison Keysová nasadená ako pätnásta zdolala Estónsku Kaiu Kanepiovú za 68 minút 6:3, 6:3 v záverečnom štvrťfinále dvojhry žien na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II). Keysová skompletizovala kvarteto amerických semifinalistiek, jej súperkou v semifinále bude krajanka Coco Vandeweghová (20.).

V prvom stredajšom štvrťfinálovom súboji si Vandeweghová poradila s turnajovou aj svetovou jednotkou jednotkou, Češkou Karolínou Plíškovou, za 94 minút 7:6 (4), 6:3.

Znamená to, že novou jednotkou hierarchie, 24. v histórii, bude k 11. septembru Španielka Garbine Muguruzová-Blancová. Plíšková potrebovala opätovný prienik do finále tohto podujatia, aby zotrvala na špici. Prvú semifinálovú dvojicu už v utorok utvorili Venus Williamsová (USA-9) – Sloane Stephensová (USA).

Americké semifinále po 36 rokoch

Spojené štáty americké sa tešia z čisto domáceho obsadenia v semifinále ženskej dvojhry na US Open po 36 rokoch, v sezóne 1981 boli v najlepšej štvorke Tracy Austinová, Martina Navrátilová, Chris Evertová a Barbara Potterová.

Titul vtedy získala Austinová. USA má rovnako garantované domáce finále v New Yorku a to sa stane prvýkrát od roku 2002. Vtedy v sesterskom súboji Serena Williamsová zdolala Venus Williamsovú. Zatiaľ čo Serena je tehotná a vynecháva väčšiu časť sezóny 2017, 37-ročná Venus sa po 15 rokoch stále môže prebojovať do rozhodujúceho súboja o titul v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Na doplnenie štatistík: štyri Američanky boli naposledy predtým v semifinále na niektorom zo štyroch grandslamových turnajov v roku 1985 na Wimbledone. Boli nimi Martina Navrátilová, Chris Evertová, Zina Garrisonová a Kathy Rinaldiová. Zatiaľ posledné len americké finále na Majors je oveľa čerstvejšie: na Australian Open 2017 Venus prehrala so svojou mladšou sestrou Serenou.

Keysová bola nervózna

Dvadsaťdvaročná Keysová v tzv. nočnom štvrťfinále na Arthur Ashe Stadium prekonala odpor estónskej kvalifikantky Kanepiovej za 69 minút /6:3, 6:3/, keď bola účinnejšia a vytrvalejšia v útočnom prejave. Vo víťazných úderoch o desať rokov staršiu súperku prestrieľala 23:8 a v esách 8:0.

V semifinále na „veľkej štvorke“ si rodáčka z Rock Islandu v Illinois zahrá po druhý raz po Australian Open 2015. Skúsená tridsiatnička Kanepiová odohrala vrátane kvalifikácie na US Open 2017 až osem stretnutí, pred turnajom jej v rebríčku patrila až 418. priečka, ale bola už aj pätnásta.

Vlani bojovala so zdravotnými problémami, konkrétne s plantárnou fascitídou na chodidle. V New Yorku zaznamenala veľký comeback, hoci ani na šiesty pokus jej nevyšiel útok na semifinále na grandslamovom podujatí. Vo štvrťfinále bola na Roland Garros 2008 a 2012, Wimbledone 2010 a 2013 a na US Open 2010 a 2017.

„Bola som nervózna. Očakávalo sa, že zvíťazím a skompletizujem čisto americké semifinále. Veľmi mi pomohlo, že som v treťom geme odvtátila tri brejkbaly a potom to už bolo jednoduchšie. Uvoľnila som sa a predviedla svoj najlepší tenis,“ uviedla Madison Keysová na tlačovej konferencii po zápase, jej prepis priniesol oficiálny portál US Open. „A čo vravím na to, že sme v semifinále samé Američanky? Je to úžasné,“ skonštatovala Keysová, najmladšia z predmetného kvarteta.

US Open – dvojhra žien – štvrťfinále

Madison Keysová (USA-15) – Kaia Kanepiová (Est.) 6:3, 6:3 za 69 minút