V Senici začala výstavba výskumno-vývojového centra, vzniknú stovky pracovných miest

Developerská skupina IPEC začala v priemyselnom parku v Senici stavať pre spoločnosť Mahle Behr Senica výskumno-vývojové centrum a výrobné haly. V prvej fáze tu vznikne čiastočnou prestavbou a pripojenou novostavbou existujúcich budov výskumno-vývojové centrum, v ktorom nájdu prácu najmä vysokokvalifikovaní inžinieri.

Pribudnú výrobné haly

Následne pribudnú aj nové výrobné haly s celkovou rozlohou 20 000 metrov štvorcových. Nemecký výrobca klimatizačných jednotiek do osobných a nákladných áut si priestory od IPEC-u prenajme na 15 rokov, k dispozícii ich má mať v auguste budúceho roku.

Nové výskumno-vývojové centrum firmy Mahle Behr Senica zamerané na vývoj, dizajn a testovanie klimatizačných jednotiek do áut podporila vláda investičnou pomocou vo forme príspevku na vytvorenie pracovných miest vo výške 1,3 milióna eur. Do roku 2023 by v ňom malo nájsť prácu 79 zamestnancov, investičné a mzdové náklady prekročia 6 miliónov eur.

Mimoriadne kľúčová investícia

„Veľmi pozorne sme sledovali prípravu tejto významnej investície a intervenovali za jej podporu. Takáto investícia je mimoriadne kľúčová z dôvodu, že okrem vytvorenia počiatočných viac ako 70 inžinierskych miest strategicky zabezpečuje udržanie výroby klimatizácií pre automobilový priemysel v Senici. V súčasnosti ide o 400 až 500 pracovných miest,“ povedal primátor Senice Martin Džačovský.

Vytvorenie systému podpory slovenských malých a stredných firiem, ktoré budú nielen priamymi dodávateľmi medzinárodných výskumných centier, ale dokážu poskytnúť zázemie aj pre ich vysokokvalifikovanú pracovnú silu, je podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča pre regióny veľmi dôležité.