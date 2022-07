V Severnom Macedónsku schválili francúzsky návrh na kompromis a posunuli krajinu bližšie k EÚ

Severomacedónski zákonodarcovia schválili francúzsky návrh na kompromis, ktorý pomôže odstrániť námietky susedného Bulharska proti snahám Severného Macedónska o vstup do Európskej únie.

Podľa návrhu, ktorý minulý mesiac prezentoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, by sa Severné Macedónsko zaviazalo zmeniť svoju ústavu s cieľom uznať bulharskú menšinu, chrániť práva menšín a zakázať prejavy nenávisti, ako to požaduje Bulharsko, ktoré je členom EÚ od roku 2007. Dohoda by tiež odblokovala začiatok rokovaní so susedným Albánskom.

Macron zdôraznil, že návrh nespochybňuje oficiálnu existenciu macedónskeho jazyka, ale poznamenal, že tak ako všetky dohody „spočíva na kompromisoch a rovnováhe“. Revízia ústavy sa však môže ukázať ako príliš vysoká prekážka, pretože si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu, čiže 80 hlasov.

Vládna koalícia v Severnom Macedónsku podporila návrh ako rozumný kompromis, ktorý neohrozuje národné záujmy ani identitu, zatiaľ čo opozícia ho odsúdila ako národnú zradu s tým, že Bulharsko spochybňuje históriu, jazyk, identitu, kultúru a dedičstvo Severného Macedónska.

Severné Macedónsko je kandidátom na členstvo v EÚ už 17 rokov a súhlas na začatie prístupových rokovaní dostalo v roku 2020, no zatiaľ nebol stanovený oficiálny termín na začatie vyjednávania.