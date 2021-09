V silových zložkách vládne anarchia, bývalý minister vnútra z toho viní politikov

Silové zložky štátu musia byť podľa bývalého ministra vnútra a obrany Ivana Šimka pod kontrolou demokratickej politiky. Ako povedal Šimko pre agentúru SITA v súvislosti so slovným spojením o rozviazaní rúk polícii, „od počiatku som sa vyjadroval proti tomuto termínu aj proti takémuto chápaniu vzťahu politiky a silových zložiek“.

Bývalý riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a niekdajší šéf analytickej sekcie Slovenskej informačnej služby (SIS) Ján Mojžiš agentúre SITA povedal, že to, čo sa deje v silových zložkách je „anarchia“.

Napäté vzťahy v polícii

V polícii sú dlhé mesiace napäté vzťahy. Obvinený je odchádzajúci policajný prezident Peter Kovařík po tom, čo v júli prerušil zásah Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra proti spolupracujúcim obvineným. Policajná inšpekcia v pondelok 13. septembra zadržala a obvinila dohromady štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Zároveň policajná inšpekcia zadržala aj vlastného dočasného riaditeľa.

„Nemá to vedenie, smer, kontúry, štruktúru. Štát rezignoval na svoju úlohu riadiť spoločnosť, vykonávať kontrolné funkcie. Toto všetko mi už pripomína anarchiu,“ zhodnotil Mojžiš vlnu zatýkania a obviňovania sa policajtov navzájom.

Mojžiš povedal, že má dojem, že všetky zúčastnené strany sú hlboko presvedčené o svojej pravde. „Z toho vyplýva aj ten zápal a nasadenie Ak má demokracia správne fungovať, tie inštitúcie musia vychádzať zo spoločného základu, a tým je zákon. Jeho interpretácia musí byť jednotná. V tom sa musia zhodnúť politické špičky. Toto sa má vydiskutovať na najvyššej úrovni,“ povedal bývalý šéf NBÚ s tým, že už na jar upozorňoval na to, keď vznikali problémy či už pri ochrane utajovaných skutočností alebo pri výklade zákonov. „Keď to takto ďalej pôjde, bude to len horšie. Je to rozvrat. Takto to nemôže fungovať,“ usúdil Mojžiš.

Vedenia inštitúcií musia spolupracovať

Napätá situácia je tiež medzi generálnou a bratislavskou prokuratúrou a na druhej strane Úradom špeciálnej prokuratúry. „Pre mňa je to smutné, lebo som naozaj presvedčený že vedenia týchto dvoch inštitúcií musia spolupracovať. Sme parlamentná demokracia a táto situácia sa nakoniec bude tak či tak riešiť v parlamente. Tam by sa to mohlo rozobrať vo výboroch, v pléne. Toto už je kríza na štátnej úrovni,“ doplnil Mojžiš.

Podobne exminister Šimko povedal, že silové zložky musia byť pod kontrolou demokratickej politiky. „Politika musí byť transparentná, ale vo chvíli, keď necháte silové zložky, aby si robili, čo chcú, oni nemusia robiť tak transparentne ako politika. Je tam vždy veľa rozličných záujmov, všelijaké kliky a služby, ktoré sú navzájom rivalmi. Takže to je absolútna nezodpovednosť, akú politiku robí súčasná vláda voči silovým zložkám vôbec,“ zhodnotil bývalý minister.

Vedenie má byť dôveryhodné pre ministra

Na otázku, či politici majú zasiahnuť a vymeniť predstaviteľov inštitúcií, ktoré sú v konflikte, Šimko zareagoval, že je to jeden zo štandardných postupov. „Keď som nastúpil ako minister vnútra, vymenil som šéfov všetkých hlavných sekcií vrátane policajného prezidenta. Jednoducho, tam musia byť ľudia, ku ktorým má minister dôveru,“ poznamenal. Zdôraznil, že je priateľom osobnej zodpovednosti. „Ak má minister niesť zodpovednosť za rezort, tak by mal mať právomoc pomerne voľne personálne rozhodovať,“ doplnil.

Šimko považuje za správne, že o situácii v bezpečnostných zložkách bude rokovať parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Položil si však otázku, do akej miery sa dokážu poslanci oslobodiť od straníckych záujmov a budú hľadieť na to, aby sa nerozpadal štát.

„Najhoršia situácia je, keď niektorá zo zložiek nadobudne takú silu, že štát ovládne. Sú aj také prípady, ale dúfam, že to nehrozí. Skôr sú to účty, ktoré si medzi sebou vybavujú bezpečnostné zložky a možno účty, kde je prepojenie na politikov, ale nie spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Nemám však na to dôkazy,“ uzavrel bývalý minister.