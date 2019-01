V školstve nevieme nájsť najväčší problém, je ich veľa a líšia sa aj podľa úrovne vzdelávania

BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) – Problémov v školstve je veľmi veľa. Líšia sa aj podľa úrovne vzdelávania. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA analytik projektu To dá rozum Peter Dráľ s tým, že nemôžeme povedať jeden „najväčší“ problém, ktorý by sa týkal celého systému, od materských škôl po univerzity.

Treba sa pozrieť na fungovanie v praxi

Ďalším problémom pri zadefinovaní problémov školstva je podľa Dráľa to, že ak nefunguje v nejakej konkrétnej škole riadenie alebo komunikácia medzi učiteľmi, neznamená to, že vo vedľajšej škole to musí byť rovnaké.

„Z jednej perspektívy máme školstvo pomerne decentralizované a autonómne. O veľa veciach sa rozhoduje na lokálnej úrovni, na úrovni riaditeľa alebo zriaďovateľa. Tí si postupom času vypracovali postupy, ako rôzne záležitosti riešia. Ak sa chceme rozprávať o probléme školstva ako takého, musíme sa pozrieť nielen na jeho všeobecné, legislatívne nastavenie, ale aj na to, ako to funguje v praxi,“ vysvetlil odborník.

Príliš veľa rozhodovacích úrovní

Podľa Dráľa je vhodná otázka aj to, či štát musí až do takých detailov školy inštruovať, či musíme mať také podrobné kurikulum alebo napríklad aj plošné testovanie.

„Na Slovensku máme príliš veľa rozhodovacích úrovní, a aj preto nie je jasné, kto za čo nesie zodpovednosť. Ak napríklad nejaký žiak prepadá, tak môže za to učiteľ, riaditeľ, zriaďovateľ alebo štát? Je to ťažké rozlúsknuť, pretože zákonná úprava to neurčuje jednoznačne. A ak aj v niektorých prípadoch áno, tak tam nemáme efektívne páky na to, aby sme vyvodzovali zodpovednosť za nežiaduce výsledky alebo chybné rozhodnutia,“ uzavrel Dráľ.