V šlágri 17. kola Fortuna ligy hladký triumf Žiliny v Trnave, Ružomberok otočil zápas v Trenčíne

SENICA 25. novembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Senice si v stretnutí 17. kola Fortuna ligy pripísali druhé víťazstvo v sezóne, keď zdolali hráčov Prešova tesne 1:0. O triumfe domácich rozhodol Michal Ranko, ktorý v 76. min skóroval presnou strelou z voleja. V nadstavenom čase dostali Seničania loptu do bránky ešte raz, no rozhodca gól neuznal pre ofsajd. Hráči Senice neprehrali už štyri zápasy po sebe, v tabuľke sú so ziskom 10 bodov na poslednom 12. mieste. Prešov má o dva body viac.

Michalovce zvíťazili v Zlatých Moravciach

Futbalisti Michaloviec zvíťazili v Zlatých Moravciach 1:0. Rozhodujúcim momentom zápasu bola 41. minúta, kedy hlavičku Sadama Sulleya vyrazil brankár Kováč iba pred Martina Koscelníka a ten strelil jediný gól duelu. Zlaté Moravce nedokázali zvíťaziť už v štyroch stretnutiach po sebe.

Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili tesne 2:1 nad domácimi hráčmi AS Trenčín. Domáci sa dostali do vedenia v 38. min, keď po strele Desleyho Ubbinka vyrazil brankár Matúš Macík loptu iba k Rangelovi Jangovi a ten svoju šancu využil.

Slovan remizoval v Podbrezovej

Trenčan Ubbink v priebehu dvoch minút dostal dve žlté karty a Ružomberok v poslednej päťminútovke duel otočil gólmi Nermina Haskiča a Dominika Kružliaka. Ružomberčania nenašli vo Fortuna lige premožiteľa už v deviatich zápasoch po sebe, naposledy ich zdolal bratislavský Slovan 16. septembra na Pasienkoch.

Futbalisti Slovanu Bratislava len remizovali na pôde Podbrezovej 1:1. Slovan viedol od 10. min, keď po rohovom kope skóroval hlavou Milan Rundič. Domáci vyrovnali v 62. min gólom Bernadinu. „Belasí“ už nedokázali skórovať, aj keď hrali po vylúčení Sedláčka v 73. min v početnej prevahe. Podbrezová nedokázala triumfovať už v šiestich zápasoch po sebe.

Futbalisti Žiliny zvíťazili na pôde vedúcej Trnavy hladko 3:0. Žilinčania sa ujali vedenia už v 12. minúte zásluhou presného zásahu Lukáša Jánošíka, ďalšie dva góly pridali „šošoni“ po prestávke – autormi boli Michal Škvarka a Samuel Mráz. Trnava je stále na čele ligovej tabuľky, pred druhou Žilinou však má už len šesťbodový náskok.

FORTUNA LIGA 2017/2018 – 17. KOLO

výsledky sobotňajších zápasov

FK Senica – 1. FC Tatran Prešov 1:0 (0:0)

Gól: 76. Ranko, ŽK: 66. Otrísal, 84. Medveděv – 43. R. Černák, 45.+ Bartek, rozhodovali: I. Kružliak – M. Tomčík, Roszbeck

Zostavy:

Senica: Plach – Duga (66. A. Šimon), Otrísal, Podhorin, L. Lupták – Ranko, Krč (59. Sarpei) – Medveděv, Alan Kováč, Šefčík – Vaščák (72. M. Rigo)

Prešov: A. Slančík – Bartek, Luberda, P. Jacko, Miliutin – D. Keresteš, R. Černák, Micherda, Issa Adekunle (46. Streňo), Katona (85. Udeh) – Wiezik

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:1)

Gól: 41. Koscelník, ŽK: 90.+ Mateus de Oliveira Silva – 20. J. Carillo, 38. M. Kolesár, 60. Bieszczad, 74. Kavka, ČK: 43. M. Kolesár (Michalovce) po 2. ŽK, rozhodovali: A. Somoláni – Chládek, Lieskovský

Zostavy:

Zlaté Moravce-Vráble: P. Kováč – Záhumenský, Dobrotka, M. Nikolić (46. P. Sládek), Chren – Karlík – Gešnábel (85. Švec), Mateus de Oliveira Silva, Cléber Nascimento (70. Szymonowicz), Ewerton Paixao da Silva – Ľ. Urgela

Michalovce: Bieszczad – M. Kolesár, J. Carrillo, J. Šimčák – Grič – Koscelník, I. Žofčák, Kavka, Turik (68. Regáli), Božok (81. S. Danko) – Sulley (90. Bragin)

AS Trenčín – MFK Ružomberok 1:2 (1:0)

Góly: 38. Janga – 85. Haskič, 89. Kružliak, ŽK: 72. Ubbink, 85. El Mahdioui – 1. J. Maslo, 83. Gál-Andrezly, ČK: 73. Ubbink (Trenčín) po 2. ŽK, rozhodovali: Glova – P. Bednár, Jenčura

Zostavy:

Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – Paur, (60. Zubairu), Ubbink, H. Gong, Azango – Janga

Ružomberok: Macík – Jonec, J. Maslo, D. Kružliak, Pikk (80. Kostadinov) – Qose, M. Kochan, D. Takáč, – E. Daniel, Gál-Andrezly – Haskič

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 62. Bernardina – 10. Rundič, ŽK: 22. Bernardina, 32. A. Baéz, 90. M. Kuciak – 17. L. Droppa, 32. J. Mareš, 87. Schet, ČK: 73. Sedláček (Podbrezová), rozhodovali: Ochotnícký – Bobko, Peter Kováč

Zostavy:

Podbrezová: M. Kuciak – Turňa, Krivák, Sedláček, L. Djordjevič – A. Baéz – Viazanko, Leško (90.+ Káčerík), Jedinák (80. J. Kostelný) – M. Mikuš (90. Kopičár), Bernadina

Slovan: Greif – B. Sekulič, Rundič, Božikov, Chuchumis – L. Droppa (80. Schet) – V. Savičevič , Holman – Hološko (74. Vittek), J. Mareš (66. F. Oršula), Čavrič

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 0:3 (0:1)

Góly: 12. L. Jánošík, 62. Škvarka, 75. S. Mráz, ŽK: 33. A. Sloboda, 84. A. Lovás, 87. Godál – 40. Mazáň, 83. Lačný, rozhodovali: Marhefka – Benko, Pozor, 4405 divákov

Zostavy:

Trnava: Vantruba – Lukič, Hladík, Godál, Čonka – A. Sloboda – A. Kadlec (60. Jirka), Vlasko, L. Greššák, Čanturišvili (69. K. Yilmaz) – Egho (78. A. Lovás)

Žilina: Volešák – Kaša, Hancko, Králik, Mazáň – Chvátal , Káčer, I. Díaz, Škvarka (89. Cociuc) – L. Jánošík (59. Špalek) – S. Mráz (78. Lačný)

TABUĽKA FORTUNA LIGY 2017/2018

po 17. kole

1. Trnava 17 12 1 4 27:15 37

2. Žilina 17 10 1 6 37:23 31

3. Ružomberok 17 8 6 3 30:17 30

4. Slovan Bratislava 17 8 6 3 35:24 30

5. Dunajská Streda 16 8 5 3 22:17 29

6. Nitra 16 7 6 3 18:10 27

7. Trenčín 16 7 3 6 40:26 24

8. Zlaté Moravce 17 6 3 8 20:23 21

9. Michalovce 16 5 2 9 13:19 17

10. Prešov 17 3 3 11 13:39 12

11. Podbrezová 17 3 2 12 13:35 11

12. Senica 17 2 4 11 15:35 10