Horskí záchranári v noci pomáhali trom turistom, ktorí uviazli v oblasti Letanovského mlyna v Slovenskom raji spolu s piatimi deťmi vo veku od troch do deväť rokov.

Ako vo štvrtok informovala Horská záchranná služba (HZS), schádzali z Kláštoriska, a keďže sa ich zostup predĺžil a nemali so sebou svetelný zdroj na bezpečný presun, požiadali o pomoc horských záchranárov. Až v ich sprievode napokon zišli do ústia. Odtiaľ ich HZS terénnym vozidlom transportovala do ubytovacieho zariadenia.