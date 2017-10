V Slovinsku sa konajú prezidentské voľby, favoritom je súčasný prezident Pahor

ĽUBĽANA 22. októbra (WebNoviny.sk) – V Slovinsku sa v nedeľu koná prvé kolo prezidentských volieb, v ktorom je veľkým favoritom súčasný prezident Borut Pahor.

Bývalý mužský model a dlhoročný predseda slovinských Sociálnych demokratov, ktorý bol v rokoch 2008 až 2012 aj slovinským premiérom, má podľa posledných prieskumov medzi voličmi 30 až 55-percentnú podporu. Najnádejnejší z ďalších kandidátov majú v rôznych prieskumoch aktuálne podporu maximálne 15-20 percent voličov.

Zotrvanie v úrade

Ak by Pahor získal nadpolovičnú väčšinu hlasov, jeho zotrvanie v prezidentskom úrade by sa potvrdilo už v prvom kole a druhé kolo, ktoré má byť o dva týždne, by sa ani nekonalo.

O funkciu prezidenta sa okrem Pahora uchádza ešte ďalších osem kandidátov. Najväčšie šance na postup do prípadného druhého kola má primátor mesta Kamnik Marjan Šarec, ktorý bol pred vstupom do politiky komikom a preslávil sa najmä imitovaním politikov.

Kráľ Instagramu

Pahora v Slovinsku pre jeho časté používanie sociálnych sietí prezývajú „kráľ Instagramu“. V rámci predvolebnej kampane pred tohtoročnými prezidentskými voľbami prešiel pešo 700 kilometrov a cestu podrobne dokumentoval a pokrýval príspevkami na sociálnych sieťach.

Slovinsko má 1,7 milióna oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa otvorili o siedmej ráno a zatvoria sa o siedmej večer. Volebné výsledky by mali byť k dispozícii v priebehu niekoľkých hodín po skončení volieb.