V Smere by si nemali zamieňať dohodu s jednostrannými ultimátami, odkázal Pellegrini na Súmračnú Ficovi

Slová Roberta Fica o odmietaní spájania volebných síl so Smerom-SD zo strany Hlasu-SD označil jeho líder Peter Pellegrini za nezmysel. Podľa jeho slov to bol práve ich kandidát na žilinského župana Peter Slyško, ktorý vyzval dvoch svojich protikandidátov z radov opozičných strán na spoločný postup.

„Hoci je najmladší a v politike najkratšie, verejne vyzval dvoch svojich protikandidátov Igora Chomu a Igora Janckulíka, aby spoločne hľadali postup proti úradujúcej županke. A povedal, že egá nesmú byť prekážkou, keď ide o výsledok pre ľudí. Páni Igorovia sa však rozhodli urobiť radosť tretiemu Igorovi – Igorovi Matovičovi, a nechali jeho favoritku čeliť až trom protikandidátom,“ poznamenal Pellegrini.

Fico na pondelkovom podpornom brífingu pre kandidáta na žilinského župana Igora Chomu vyhlásil, že ak by Smer-SD a Hlas-SD spojili svoje sily pred župnými voľbami na celom Slovensku, tak by tieto dve strany vyhrali voľby vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch. „Niekedy to vyzerá tak, ako keby v Hlase-SD robili politiku len preto, aby Smer-SD nebol úspešný,“ skonštatoval Fico.

Pellegrini v reakcii upozornil, že v Košickom, Nitrianskom či Banskobystrickom kraji ohlásil Smer-SD svojho kandidáta na župana až po kandidátovi Hlasu-SD. „Preto by bolo dobré, keby si na Súmračnej nezamieňali dohodu s jednostrannými ultimátami, ktoré nám nevyhovujú a vyhovujú len jednej jedinej strane,“ dodal líder Hlasu-SD.