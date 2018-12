V španielskom prístave Algeciras po týždňovej plavbe zakotvila loď so zachránenými migrantmi

MADRID 28. decembra (WebNoviny.sk) – Španielska loď humanitárnej neziskovej organizácie Proactiva Open Arms s vyše 300 migrantmi na palube zakotvila v piatok po týždňovej plavbe v španielskom prístave Algeciras.

Loď zachránila migrantov vo vodách pri Líbyi minulý týždeň, avšak musela sa plaviť až do Španielska, pretože Malta jej nedovolila zakotviť pri jej brehoch a pomoc odmietlo aj Taliansko a ďalšie štáty.

V júni otvorilo Španielsko svoje prístavy aj inej humanitárnej lodi so 600 migrantmi na palube, ktorej predtým Taliansko aj Malta odopreli pomoc. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zomrelo tento rok pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy viac ako 2200 migrantov.