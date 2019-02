V Španielsku nie sú vylúčené predčasné voľby, premiéra Sáncheza čaká rozhodovanie

MADRID 13. februára (WebNoviny.sk) – Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok oznámi, či sa budú v krajine konať predčasné voľby. Informovala o tom jeho kancelária. Ako uviedla, Sánchez bude o svojom rozhodnutí informovať po pravidelnom zasadnutí kabinetu.

Toto oznámenie prichádza po tom, čo španielsky parlament v stredu neschválil návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 a opozícia vyzvala vládu na vypísanie predčasných volieb.

Dvaja predstavitelia vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) pre agentúru The Associated Press pod podmienkou anonymity uviedli, že najlepším dátumom pre voľby by bol 28. apríl. To je menej než mesiac pred komunálnymi a regionálnymi voľbami, ako aj voľbami do Európskeho parlamentu stanovenými na 26. mája.

Jeden zo zdrojov však poznamenal, že napriek neúspechu pri hlasovaní o rozpočte strana aj vláda ešte stále zvažujú „všetky možnosti“.