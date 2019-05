V spore o pozemky medzi Kežmarkom a Ľubicou rozhodne súd, petíciu chcú odovzdať aj Pellegrinimu

POPRAD 23. mája (WebNoviny.sk) – V dlhoročnom spore o pozemky medzi Kežmarkom a susednou obcou Ľubica rozhodne až súd. Katastrálna hranica, ktorá rozdeľovala kežmarské sídlisko Juh na dve časti, Kežmarok a Ľubicu, prechádzala v minulosti aj bytovkami. Vlani sa to zmenilo.

„Až do mája minulého roka bola časť územia sídliska Juh na našom katastrálnom území a teda aj v obci Ľubica, aj keď obyvatelia tejto časti boli prihlásení v meste Kežmarok a mesto Kežmarok malo za nich aj podielové dane. Zmenilo sa to až jednostranným aktom štátnych orgánov, keď časť katastrálneho územia Ľubica bola odčlenená do katastrálneho územia Kežmarok. Až vtedy obec podala na krajský súd správnu žalobu a začal sa spor,“ opísal situáciu pre agentúru SITA starosta Ľubice Ján Kapolka.

Odštartovali ďalšiu vlnu petície

Kežmarská samospráva koncom apríla spustila petíciu za zachovanie časti sídliska v kežmarskom katastri, petičné hárky chce doručiť ako dôkaz na pojednávanie.

V predošlých dňoch odštartovala ďalšiu vlnu petície, do podpisovania petičných hárkov sa už môžu zapojiť nielen obyvatelia dotknutého územia, ale aj ostatní Kežmarčania.

Mesto zriadilo nové podpisové miesta, okrem iných budú aj na mestskom a matričnom úrade. Spor musí byť podľa primátora Jána Ferenčáka ukončený v zákonnej 6-mesačnej lehote, teda približne do 7. augusta. Práve dovtedy sa má uskutočniť pojednávanie na Krajskom súde v Prešove.

„Petíciu chceme ukončiť do konca mája. Vyzbierame všetky hárky, skompletizujeme ich, skontrolujeme a doručíme ju aj ako dôkaz na pojednávanie,“ skonštatoval primátor.

Chcú ju odovzdať Pellegrinimu

Ako informoval Lórant Paugsch z kežmarského oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja, samospráva zriadila pre potreby sporu s obcou Ľubica aj špeciálnu mailovú adresu.

Občania sa môžu obracať na právne oddelenie mesta na stránku pravne@kezmarok.sk. Právničky mestského úradu odpovedia nielen na otázky týkajúce sa petície, ale aj majetkových pomerov na spornom území.

Kežmarok chce petíciu odovzdať aj predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu „Máme za to, že práve on je tou osobou, ktorá sa vie zastať ľudí a komunikuje aj s ministerstvom spravodlivosti či pôdohospodárstva. Tieto ministerstvá musia jasne zadefinovať, kde môže byť uplatnená vôľa občanov. Veríme, že predseda vlády nám pomôže,“ povedal pri štarte petície Ferenčák. Dodal, že petičné hárky mu pôjde osobne zaniesť.

Problém riešilo aj bývalé vedenie

Spor okolo pozemkov sa pokúšalo niekoľkokrát vyriešiť aj predchádzajúce vedenie mesta, dokonca aj cez neúspešnú zmenu zákona. Ešte v apríli 2016 boli v snahe vyriešiť problém zriadené aj pracovné skupiny v oboch samosprávach, situácii to však nepomohlo.

„Na dohodu sú vždy potrební minimálne dvaja. Diktovanie podmienok z jednej strany nepovažujem za snahy o dohodu. Hľadať, kde pochybili naši predchodcovia, či už pána primátora alebo mňa, mi neprináleží. V súčasnosti som starostom ja a je mojou povinnosťou chrániť záujmy obce Ľubica a jej občanov,“ poznamenal Kapolka.

Súčasná petícia je už tretia od rozdelenia Kežmarku na mesto Kežmarok a obec Ľubica v roku 1992. Sídlisko Juh bolo postavené v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku.

V roku 1992 sa obec osamostatnila a časť tohto sídliska pripadla aj jej. Na spornom území sa nachádzajú štyri bytovky a obýva ho zhruba štyritisíc obyvateľov.