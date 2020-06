V Srbsku sa konajú parlamentné voľby, favoritom je strana prezidenta Vučiča

Srbi si dnes volia zástupcov do parlamentu a miestnych správ. Voľby sa mali pôvodne uskutočniť už v apríli, ale ich konanie zmarila pandémia nového koronavírusu.

Ten v krajine stále vyvoláva obavy, keďže po uvoľnení prísnych opatrení denne pribúdajú nové prípady, a zdravotné orgány preto poskytli do volebných miestností masky na tvár, rukavice a dezinfekciu. Voličom odporúčajú, aby ich použili, no nie je to povinné.

Predpokladá sa, že vo voľbách získa drivé víťazstvo vládnuca populistická Srbská progresívna strana prezidenta Aleksandara Vučiča, pre ktorú rozdelená opozícia predstavuje malú hrozbu. Oponenti tvrdia, že to je preto, lebo Vučič dominoval kampani v mainstreamových médiách, ktoré kontroluje, a umlčal jeho kritikov, čo politik popiera.

Niektoré hlavné opozičné strany voľby bojkotujú, pričom to odôvodňujú absenciou slobodných a spravodlivých podmienok a ohrozením verejného zdravia. Mnohé menšie strany sa však rozhodli kandidovať a tvrdia, že bojkot len oslabí už aj tak prehliadanú opozíciu.