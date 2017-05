V Štátnom divadle Košice ožijú zabudnuté Wagnerove Víly

KOŠICE, 25.5.2017 ( WBN/PR ) – Štátne divadlo Košice uvedie v piatok 26. mája ako prvé na Slovensku prvú dokončenú operu nemeckého skladateľa Richarda Wagnera Víly. Slovenskú premiéru zabudnutej Wagnerovej prvotiny so súborom opery hudobne naštudoval český dirigent Robert Jindra, realizačný tím pracoval pod vedením českého režiséra Lubora Cukra.

Víly sú prvou dokončenou skladateľovou operou, ktorú Wagner na rozdiel od svojich neskorších diel komponoval ešte v štýle nemeckej romantickej opery a pri tvorbe bol silne ovplyvnená Carlom Maria von Weberom a Heinrichom Marschnerom. Zaujímavosťou je, že opera Víly mala premiéru až päť rokov po autorovej smrti (29. júna 1888) na kráľovskom dvore v Národnom divadle v Mníchove v naštudovaní mladého Richarda Straussa a s premiérovým dirigentom Franzom Fischerom. „Napriek tomu, že sa dielo stretlo s úspechom, časom padlo takmer do zabudnutia a v súčasnosti sa uvádza len veľmi zriedkavo. Som veľmi rád, že sa po piatich rokoch od naštudovania Jej pastorkyne vracia do Košíc vynikajúci mladý český dirigent, špecialista na Wagnera Robert Jindra. Spolu s ním toto zabudnuté dielo vzkriesi v svojom košickom debute český režisér Lubor Cukr. V romantickom príbehu zasadenom do bavorských reálií konca 19. storočia sa okrem domácich sólistov predstavia aj zaujímaví a renomovaní zahraniční hostia,“ hovorí riaditeľ opery Karol Kevický.

Dirigent Robert Jindra sa do Košíc vracia po dlhšej dobe. Pred piatimi rokmi s operným súborom naštudoval úspešnú inscenáciu opery Jej pastorkyňa Leoša Janáčka. Absolvent pražského konzervatória v odboroch klasický spev a dirigovanie pôsobí od roku 2001 v pražskom Národnom divadle, v ktorom naštudoval diela českého i svetového operného repertoáru a má na svojom konte aj niekoľko svetových premiér diel súčasných autorov. V rokoch 2006 – 2009 pôsobil v Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf/Duisburg), kde sa podieľal napríklad na príprave inscenácie Wagnerovho Prsteňa Nibelungovho či štyroch Janáčkových opier. Začiatkom roku 2010 úspešne hosťoval v Nórskej kráľovskej opere v Osle a v rokoch 2010 – 2015 bol hudobným riaditeľom opery Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave. Okrem operných inscenácií pripravil množstvo reprezentatívnych operných koncertov a spolupracoval s mnohými českými symfonickými orchestrami.

Režisér Lubor Cukr sa v polovici februára tohto roka stal šéfom opery v Sliezskom divadle v Opave. Jeho kariéra odštartovala v pražských muzikálových produkciách Pena dní, Jesus Christ Superstar a Evita, v ktorých odohral takmer 2000 predstavení. Od roku 1999 pôsobil ako pomocný režisér v pražskej Štátnej opere, kde spolupracoval s mnohými renomovanými zahraničnými režisérmi. Od roku 2013 do 2016 pôsobil v pražskom Národnom divadle ako vedúci umeleckej správy Štátnej opery, kde okrem iného pripravil rekonštrukciu pôvodnej inscenácie Dominika Neunera Verdiho Otella z roku 1991 a v roku 2011 režíroval novú produkciu Verdiho Trubadúra. V roku 2006 režíroval pre Operu MozArt scénografickú rekonštrukciu opery Don Giovanni v Stavovskom divadle v Prahe. Venuje sa aj réžii muzikálov. V roku 2008 režíroval v Opéra de Nice Mozartovu operu Figarova svadba a od roku 2010 má za sebou viacero režijných počinov v jeho súčasnom domovskom divadle v Opave.

Scénu pre košické Víly navrhol Jaromír Vlček, kostýmy Josef Jelínek. Zaujímavé je aj sólistické obsadenie, v ktorom sa v Košiciach premiérovo predstaví viacero domácich i zahraničných hostí – francúzska sopranistka pôsobiaca v Nemecku Frédérique Friess, vychádzajúca hviezda maďarského operného neba a vynikajúca wagnerovská interprertka Klára Vincze, talentovaný slovenský barytonista Pavol Kubáň, mladá česká sopranistka Barbora Řeřichová, z Bardejova pochádzajúc i basista Peter Paleček, ktorý svoju kariéru úspešne rozbieha v Čechách. Z už Košičanom známych hosťujúcich spevákov sa predstavia Aneta Hollá, Jiří Přibyl a Zdenko Vislocký. Okrem hostí uvidia diváci v novom košickom opernom titule aj domácich sólistov Luciu Kašpárkovú, Tatianu Paľovčíkovú, Myroslavu Havryliuk, Vieru Kállayovú, Titusza Tóbisza, Michaelu Várady, Mariána Lukáča, Michala Onufera, Janette Zsigovú, Mareka Gurbaľa, Martina Kovácsa a Antona Baculíka.

V slovenskej premiére Wagnerovej prvotiny pestrá zmes sólistov

Slovenská premiéra prvej opery Richarda Wagnera Víly, ktorá bude v Historickej budove Štátneho divadla Košice v piatok 26. mája o 19:00, prinesie aj viacero košických debutov. Prvý raz sa v košickom divadle predstavia sopranistky Frédérique Friess z Francúzska, Klára Vincze z Maďarska a Barbora Řeřichová z Česka, tenorista Gilles Van Der Linden z Belgicka, rodák z Oravy, barytonista Pavol Kubáň a basisti Jevhen Šokalo z Ukrajiny a Bardejovčan Peter Paleček.

Francúzska sopranistka Frédérique Friess, ktorá žije a pôsobí predovšetkým v Nemecku, alternuje vo Vílach spolu s Klárou Vincze v postave Ady. Rodáčka zo Štrasburgu študovala na tamojšej univerzite nemeckú literatúru a filológiu a súbežne aj spev na Národnom hudobnom konzervatóriu. V štúdiách pokračovala od roku 1995 na Štátnej vysokej škole hudby a divadla v Stuttgarte pod vedením Luisy Bosabalian, Carla Davisa a Dunji Vejzovic. Okrem toho sa v speve zdokonaľovala aj v salzburskom Mozarteu a na Konzervatóriu Giuseppe Verdiho v Miláne a absolvovala aj majstrovské kurzy v triede Reginy Resnik, Brigitte Fassbaender a Thomasa Mosera. Získala viacero ocenení. Okrem iného je víťazkou Medzinárodnej súťaže „Nové hlasy“ a súťaže Gaetana Fraschiniho v Pavii, semifinalistkou slávnej Súťaže kráľovnej Alžbety v Bruselu a laureátkou Piesňovej súťaže Huga Wolfa. Časopis Opernwelt ju roku 2001 zaradil medzi najlepších spevákov nastupujúcej generácie. Prvé stále angažmán získala v Štátnej opere v Hamburgu, pôsobila aj v Zemskom divadle v dolnobavorskom Pasove. Od roku 2011 pravidelne hosťuje v Národním divadle moravskoslezském v Ostrave. Hosťovala aj v operných produkciách v Paríži, Rennes, Palerme, Ríme, Benátkach a Záhrebe. Pravidelne sa venuje aj koncertnej činnosti v Nemecku, Taliansku a v Čechách.

Maďarská sopranistka Klára Vincze je skvelou wagnerovskou interpretkou a vychádzajúcou opernou hviezdou u našich južných susedov. Študovala na Konzervatóriu Bélu Bartóka a Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti pod vedením Istvána Andrejsika a Évy Marton. Je víťazkou Národnej speváckej súťaže Adáma Jenőa (2005) a získala cenu aj na Medzinárodnej piesňovej súťaži Ferenca Erkela v maďarskej Gyule. Vo svojom repertoári má široké spektrum postáv od Cecílie v Čardášovej princeznej až po Santuzzu v Sedliackej cti či Fricky a Venuše vo Wagnerových operách Valkýra, respektíve Tannhäuser.

V postave Arindala alternuje v pripravovanej inscenácii medzinárodne uznávaný belgický tenorista Gilles Van der Linden. Patrí k najtalentovanejším európskym spevákom svojej generácie. Spev vyštudoval na konzervatóriách v Antverpách a Gente a v štúdiu pokračoval na Kráľovskej hudobnej akadémii kráľovnej Alžbety. Jeho umenie poznajú diváci na mnohých významných operných scénach v Európe, v holandskom Amsterdame, francúzskych mestách Rhin a Nantes, v belgickom Bruseli a mnohých ďalších. Je laureátom festivalu L’Académie du Festival d’Aix.

Rodák z dolnooravskej obce Malatiná, talentovaný slovenský barytonista Pavol Kubáň, ktorý sa predstaví v postave Moralda, má za sebou bohatú medzinárodnú kariéru v zámorí aj v Európe. Je absolventom VŠMU v speváckej triede Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej. V roku 2009 podnikol koncertné turné po USA a následne absolvoval šesťtýždňový študijný pobyt v americkom Kingstone. V tom istom roku sa stal laureátom speváckej súťaže v kanadskom Montreale. Ocenenia získal aj na medzinárodnej speváckej súťaži Ferruccia Tagliaviniho v Rakúsku a špeciálnu cenu dostal aj od operného štúdia v La Scuola dell’Opera Italiana v Bologni (Teatro Comunale di Bologna). V roku 2010 bol finalistom na svetovej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni, kde získal aj cenu pre najmladšieho účastníka finále. V tom istom roku absolvoval aj majstrovské kurzy u maestra Paola Coniho v Teatro Comunale v Bologni a zároveň bol v rokoch 2010 a 2011 študentom prestížnej opernej školy La Scuola dell’Opera Italiana v Bologni a neskôr sa zdokonaľoval aj na Accademii del Belcanto „Rodolfo Celletti“. Hosťoval v Drážďanskej Semperoper a bol členom Jungesansamblu Saskej štátnej opery v Drážďanoch. Predstavil sa aj na medzinárodnom opernom festivale Valle d’Itria v Martina Franca či na belcantovom koncerte na počesť maestra Alberta Zeddu. Účinkoval aj v Teatro Massimo di Palermo, v Teatro Maggio Musicale Fiorentino vo Florencii, v Opere Zürich a v Opere Halle.

Jednou z predstaviteliek Lory bude aj česká sopranistka Barbora Řeřichová. Po absolvovaní Pražského konzervatória v triede Jiřiny Markové-Krystlíkové pokračovala v štúdiu spevu na pražskej AMU pod vedením Magdalény Hajóssyovej. Už počas štúdií na konzervatóriu hosťovala v Národnom divadle moravskoslezském v Ostrave, hosťovala aj v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v pražskom Národnom divadle. Ako sólistka Detskej opery Praha vystúpila na EXPE 2005 v japonskom Aichi, spievala v Bayreuthe, vo Viedni a v parížskej Opere Bastille. Je laureátkou a držiteľkou mnohých prvých cien na medzinárodných súťažiach. V roku 2009 sa stala absolútnou víťazkou (Grand Prix) na súťaži Pražský pěvec. V roku 2010 získala na súťaži Juventus canti vo Vrábľoch prvú cenu v kategórii do 30 rokov a zvláštnu Cenu za interpretáciu. V roku 2010 zvíťazila aj na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Svoje umenie si zdokonaľovala na speváckych kurzoch v Riva del Garda u Miety Sighele a Veriana Luchettiho, ale aj na kurzoch Josého Cury.

V postave čarodejníka Gromasa alternujú rodák z Bardejova Peter Paleček a ukrajinský spevák Jevhen Shokalo. Peter Paleček sa spevu začal venovať vo svojich 24 rokoch a v súčasnosti sa zdokonaľuje pod vedením Štefana Kocána. Napriek krátkemu štúdiu sa pomerne rýchlo etabloval v profesionálnych súboroch, najprv v Juhočeskom divadle v Českých Budějoviciach. V roku 2014 bol finalistom súťaže Vox artist v rumunskom Sibiu.

Jevhen Šokalo je absolventom Kyjevskej hudobnej akadémie. Už počas štúdii v roku 1984 sa stal laureátom Súťaže mladých spevákov Ukrajiny. Debutoval v kyjevskej Národnej opere a hosťoval aj vo viacerých ruských operných domoch. Od roku 1993 pôsobí v Čechách. Bol sólistom Opery Juhočeského divadla v Českých Budějoviciach a je sólistom Divadla J. K. Tyla v Plzni. Spolupracuje so Štátnou operou v Prahe, Janáčkovou operou v Brne a hosťoval aj vo Francúzsku, Belgicku, Bulharsku, Švajčiarsku, Nemecku, Severnej Kórei, Kanade, Rakúsku, Poľsku, Chorvátsku a v Japonsku.

