V strednej Európe vyčíňa Mortimer, silný vietor hrozí aj na Slovensku a od štvrtka sa ochladí

Na väčšine územia Slovenska je v pondelok vydaná výstraha 1. stupňa pred vetrom. Výstraha 2. stupňa platí pre severné okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad.

Na horách búrlivý vietor až víchrica

Cez našu oblasť bude postupovať ďalej na juhovýchod studený front spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva zo Severného mora nad Pobaltie.

V horách sa očakáva búrlivý vietor až víchrica. Juhozápadný až západný vietor postupne zosilnie na 6 až 14 m/s (20 až 50 km/h), v nárazoch miestami 17 až 23 m/s (60 až 85 km/h). Informuje o tom portál Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

V strednej Európe vyčíňa Mortimer

Podľa portálu www.imeteo.sk sa do strednej Európy dostala hlboká tlaková níž s názvom Mortimer. Priniesla silný vietor do oblasti Nemecka, v priebehu dneška podľa portálu postúpi aj nad naše územie. „Prinesie dážď, no najmä silný nárazový vietor, ktorý môže na horách dosahovať silu víchrice,“ informuje spomínaný web.

SHMÚ v pondelokk očakáva najvyššiu dennú teplotu 19 až 24 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 17 stupňov. Ešte v utorok dosiahnu najvyššie teploty na Slovensku 24 stupňov, v stredu 23 stupňov. Vo štvrtok sa má ochladiť – najvyššia denná teplota bude 10 až 15 stupňov.

Meteorológovia predpovedajú na tento týždeň na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Od štvrtka má vo vyšších polohách padať sneh.