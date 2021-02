V Stredozemnom mori sa prevrátila ďalšia loď s migrantmi, o život prišlo minimálne 41 ľudí

Najmenej 41 ľudí zomrelo cez víkend, keď sa v Stredozemnom mori prevrátila loď s migrantmi. V stredu to v spoločnom vyhlásení oznámili Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) s tým, že na lodi plaviacej sa z Líbye bolo prinajmenšom 120 ľudí.

Loď vyplávala z pobrežia Afriky 18. februára, nehoda sa stala o dva dni neskôr. Preživších našla komerčná loď a odviezla ich do mesta Porto Empedocle na talianskej Sicílii.

Plavidlo naberalo vodu

Nešťastie sa začalo už zhruba 15 hodín po tom, ako sa migranti vydali na cestu, pretože plavidlo začalo naberať vodu, uvádza UNHCR s odvolaním sa na preživších.

V priebehu niekoľkých hodín najmenej šesť ľudí spadlo do mora a zahynulo, ďalší dvaja skonali, keď sa pokúšali doplávať k lodi, čo videli v diaľke. Mnohí ďalší zomreli pri náročnej záchrannej operácii, keď doplávala spomenutá loď Vos Triton.

Z vody sa podarilo vytiahnuť jedno telo. Medzi nezvestnými sú tri deti a štyri ženy.

Najnovšia nehoda

Sobotňajšie nešťastie je najnovšou nehodou na migračnej trase v centrálnom Stredomorí, kde od začiatku roka prišlo o život už zhruba 160 migrantov smerujúcich do Európy, uviedli organizácie.

Líbya, ktorá sa po povstaní v roku 2011, ktoré zvrhlo tamojšieho diktátora Muammara Kaddáfího, dostala do chaosu, sa stala hlavným východzím bodom pre migrantov a utečencov z Afriky a Blízkeho východu smerujúcich do Európy.

Na nebezpečnú cestu po mori sa však väčšina z nich vydáva na zle vybavených a nebezpečných gumených člnoch. Za ostatné roky sa do Talianska dostali státisíce migrantov, ktorí to zvládli sami alebo ich zachránili. Tisícky ľudí sa však aj utopili. IOM uviedla, že od začiatku roku 2021 vrátili do severoafrickej krajiny už zhruba 3 600 ľudí.