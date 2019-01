V Stredozemnom mori zachránili stovky migrantov, plavili sa na 11 loďkách

MADRID 6. januára (WebNoviny.sk) – Španielska námorná záchranná služba pomohla cez víkend v Stredozemnom mori 549 migrantom. Ako informovala, v sobotu zadržala vo vodách východne od Gibraltárskeho prielivu šesť malých pašeráckych lodí, na ktorých sa plavilo dovedna 350 ľudí.

V nedeľu vytiahli záchranári ďalších 199 migrantov z piatich lodiek, medzi ktorými boli dva malé nafukovacie člny určené do plytkých vôd. Na jednom nafukovacom člne sa nachádzali štyri deti, na ďalšom sa tlačilo desať dospelých.

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov vlani zomrelo pri pokuse dostať sa do Európy cez Stredozemné more 2 262 migrantov. Pohraničná agentúra Európskej únie Frontex tvrdí, že do Španielska prišlo vlani 57-tisíc migrantov, čo je dvojnásobok počtu z roku 2017.

To je čiastočne aj preto, lebo Taliansko, Malta a iné európske krajiny odmietajú pustiť humanitárne lode so zachránenými migrantmi do svojich prístavov. Celkovo však hranice Európskej únie prekročilo v roku 2018 najmenej migrantov za posledných päť rokov.