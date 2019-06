V Stredozemnom mori zadržali desiatky migrantov, ktorí smerovali do Európy

KÁHIRA 22. júna (WebNoviny.sk) – Líbyjská pobrežná stráž zadržala v Stredozemnom mori člny, na ktorých bolo takmer 200 migrantov smerujúcich do Európy.

Jej hovorca Ajúb Gassín v sobotu informoval, že vo vodách pri hlavnom meste Tripolis počas uplynulých troch dní zadržali päť gumených člnov so 199 ľuďmi vrátane žien. Okrem ôsmich osôb z Bangladéša všetci pochádzali z Afriky.

Tridsaťdeväť migrantov vo dvoch člnoch zadržala pobrežná stráž v stredu, ďalší so 17 ľuďmi zastavili vo štvrtok a dva člny so 143 osobami v piatok. Úrady im poskytli humanitárnu a lekársku pomoc a následne ich vzali do utečeneckých táborov v Tripolise.

Líbya sa stala hlavným východzím bodom pre migrantov a utečencov z Afriky smerujúcich do Európy po povstaní, ktoré v roku 2011 zvrhlo a pripravilo o život tamojšieho diktátora Muammara Kaddáfího. Líbyjské úrady sa v spolupráci s Európskou úniou snažia v poslednej dobe tok migrantov obmedziť.