V štyroch obciach si občania hlasovanie v komunálnych voľbách zopakujú, v Ondrašovej sa duel dvoch kandidátok na starostku skončil remízou

Až v štyroch z 25 obcí okresu Turčianske Teplice sa uskutočnia v prvej polovici budúceho roka doplňujúce voľby. V Jazernici a Blažovciach si budú voliť po jednom chýbajúcom poslancovi do obecného zastupiteľstva, ďalším dvom obciam chýba riadne zvolený starosta. Kým v Moškovci o funkciu nikto neprejavil záujem, v Ondrašovej dopadol duel dvoch kandidátok remízou.

Z 80 zapísaných voličov prišlo do volebnej miestnosti v Ondrašovej 67 a zdalo sa, že remízový výsledok je nemožný. Lenže jeden z hlasov bol neplatný a volebná komisia po sčítaní hlasov skonštatovala, že starosta nebol zvolený. Súčasná starostka Ivana Frívaldská i jej vyzývateľka Eva Piliarová získali po 33 hlasov.

Ministerstvo vnútra SR už ohlásilo, že nové voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú musieť uskutočniť v 47 obciach. Ich termín by mal vyhlásiť predseda Národnej rady SR do konca novembra.