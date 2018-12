V Súboji legiend pod holým nebom nebudú chýbať Šatan, Hossovci či Bondra

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) – Organizátori Kaufland Winter Classic Games 2019 zverejnili počas priameho prenosu zo zápasu hokejovej Tipsport Ligy v rámci vysielania Dvojky RTVS nomináciu na Súboj legiend, ktorý sa uskutoční 2. februára 2019 na štadióne VŠC Dukla v Banskej Bystrici a jeho súčasťou budú aj súťaže zručnosti.

Vrcholom víkendu na Štiavničkách bude tipsportligový duel medzi HC ‘05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen, ktorý je na programe v nedeľu 3. februára o 14.00 h.

„V Banskej Bystrici sa zíde partia úspešnej hokejovej generácie, ktorá na medzinárodnej úrovni odohrala spoločne desiatky dôležitých zápasov, no nikdy predtým nekorčuľovala v jednom drese na klzisku pod otvoreným nebom. V takomto výnimočnom prostredí to preto bude aj o spomienkach na detské časy,“ uviedol v tlačovej správe riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner. „Nominácia je skutočne exkluzívna. Formát štyroch proti štyrom sa hrá vo vyššom tempe, čo si vyžaduje aj dobrú fyzickú pripravenosť hráčov. A na to sme tiež prihliadali.“

Zápas bude mať charitatívny podtón

Súboj legiend odštartuje o 16.00 h a diváci sa môžu tešiť na zápas hraný 3 x 10 minút, ktorý doplnia dva bloky špeciálnych súťaží zručností. Navyše, stretnutie bude mať charitatívny podtón.

„Diváci uvidia nájazdy trojíc, súťaž o najtvrdšiu strelu, streľbu ponad zaparkované automobily, samostatné nájazdy, streľbu na terče a dokonca aj streľbu zo strechy priľahlej budovy. Kto si myslí, že pôjde o fazuľky, mýli sa. Rozhodovať bude každý presný zásah, pretože počet strelených gólov víťazného mužstva rozhodne o výške charitatívnej pomoci. Podporíme nadáciu Kvapka nádeje. Na záver Súboja legiend tiež vyhlásime MVP, čiže najužitočnejšieho hráča stretnutia,“ prezradil Lintner.

Zaujímavé hokejové momenty

Kapacita hľadiska štadióna v Banskej Bystrici bude na toto podujatie 7500 miest. Zaplnené tribúny uvidia množstvo bývalých reprezentantov, medailistov zo svetových šampionátov aj víťazov Stanleyho pohára, medzi ktorými nebude chýbať jeho trojnásobný držiteľ Marián Hossa.

„Teším sa, že sa všetci stretneme, zaspomíname si na krásne časy a zažijeme víkend plný zaujímavých hokejových momentov, ktorými pobavíme všetkých prítomných. Spomínam si, keď som pred rokmi strieľal na bránku z najvyššieho bodu tribúny Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. Mám radosť, že podobnú výzvu v Banskej Bystrici posunieme ešte o level vyššie,“ povedal starší z bratov Hossovcov, ktorý si zahrá v tíme so svojím mladším súrodencom Marcelom a z lavičky ich bude viesť otec František.