V Taliansku sa situácia opäť zhoršuje, budú zatvorené školy, reštaurácie aj obchody

Od pondelka budú vo väčšine Talianska zavreté obchody, reštaurácie a školy. Krajina má problém s rýchlym šírením koronavírusu a premiér Mario Draghi varoval obyvateľov pred „novou vlnou“, informuje spravodajský portál BBC.

Obchody, reštaurácie a školy sa od pondelka zatvoria vo viac ako polovici Talianska, okrem iných aj v dvoch najľudnatejších regiónoch, kde sa nachádzajú Rím a Miláno.

Obyvatelia by mali zostať doma s výnimkou ciest do práce, zdravotných a ďalších nevyhnutných dôvodov. Obmedzenia budú platiť do Veľkej noci, vysvetlila Draghiho kancelária. V čase od 3. do 5. apríla sa z krajiny stane vysokoriziková „červená zóna“ a budú tam platiť prísne pravidlá zodpovedajúce tomuto režimu.

Draghi sa tiež v piatok zaviazal strojnásobiť denný počet zaočkovaní proti koronavírusu. Ako informuje agentúra AP, predseda talianskej vlády sa tak vyjadril v piatok počas návštevy vakcinačného centra na Letisku Leonarda da Vinci v Ríme, pričom podotkol že očkovanie sa tento mesiac zrýchlilo. V súčasnosti denne podajú v Taliansku 170-tisíc dávok vakcín.

Taliansko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 100-tisíc úmrtí, čo je druhý najvyšší počet v Európe po Spojenom kráľovstve. Prípady nákazy sú posledných šesť týždňov na vzostupe a prekročili aj 25-tisíc denne. Mnohé nemocnice varujú pred zaplnením jednotiek intenzívnej starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19.