V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo, horskí záchranári očakávajú ďalšie sneženie

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) – Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo, t.j. 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Uvoľnenie lavín

Ako ďalej na svojej internetovej stránke informuje Horská záchranná služba, vetrom previaty sneh posledných dvoch snežení uložený často na tvrdom podklade ovplyvnil lavínové nebezpečenstvo na veľmi lokálne.

Viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie. V týchto miestach je nový sneh sfúkaný do dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na veľmi strmých svahoch. Pod takýmto zaťažením sa rozumie pád alebo skok lyžiara, peší výstup skupiny turistov v svahu.

V Malej Fatre, Veľkej Fatre a stredných polohách Nízkych Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo (1. stupeň). V týchto polohách je možné lavínu uvoľniť pri veľkom dodatočnom zaťažení (pád alebo skok lyžiara, peší výstup skupiny v svahu…) na veľmi strmých svahoch. Tendencia lavínového nebezpečenstva je podľa horských záchranárov vplyvom sneženia a silného vetra stúpajúca.

Sneh v podobe tvrdého podkladu

V pondelok ráno prevláda na horách oblačné, lokálne hmlisté počasie so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -12°C na vrcholoch do -5°C v stredných polohách, fúkal severozápadný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 21 m/s (75 km/hod).

Posledné dve sneženia vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách (do 15 cm) sprevádzané veľmi silným vetrom vytvorili v žľaboch južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie snehové vankúše a dosky s hrúbkou pol metra až jeden meter.

Na vetrom exponovaných miestach je sneh v podobe tvrdého podkladu. V stredných polohách sa vytvorila silná kôra, ktorá stabilizuje snehovú pokrývku. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1 500 m) do 80 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 100 – 170 cm. Počas dňa HZS očakáva silný vietor a sneženie.