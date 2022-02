V Tatrách sa pripravujú na jarné prázdniny, počas pracovných dní pôsobia vyľudnene

Vysoké Tatry sa pripravujú na jarné prázdniny, ktoré by tam spolu s uvoľňujúcimi opatreniami mohli prilákať viac návštevníkov. Napriek tomu, že ľudia si už cestu do Tatier opäť pomaly našli, úspešným sezónam sa to však zatiaľ ani nepodobá.

Jednodňoví návštevníci prevládajú aj počas víkendov, cez pracovné dni je momentálne v Tatrách pomerne vyľudnene.

Zhodnotila pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Najvyťaženejšie sú podľa nej víkendy. Mnohé prevádzky bývajú preto napríklad od pondelka do stredy zatvorené a otvárajú až na víkend.

Aktuálna vlna omikronu

„Hotely a penzióny ponúkajú pred prázdninami stále voľné kapacity. Obsadenosť odhadujeme na 30 až 50 percent, veľa rezervácií sa ruší kvôli vlne pandémie,“ zhodnotila Blašková. Napriek silnej dominancii jednodňových návštevníkov, aj tých je v tomto období v Tatrách pomenej.