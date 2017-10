V tejto kvalifikácii sme nemali šťastie, tvrdí prezident Kováčik, výmenu generácií nepripúšťa

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovenska sa po účasti na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike nepredstavia druhýkrát v ére samostatnosti SR na najväčšom futbalovom sviatku.

V F-skupine európskej časti kvalifikácie MS 2018 obsadili zverenci trénera Jána Kozáka druhé miesto, ale keďže v konečných tabuľkách deviatich skupín boli „najhorší druhí“, nevybojovali si účasť v novembrovej baráži a prišli o šancu postúpiť na budúcoročný svetový šampionát do Ruska.

Chýbalo šťastie

„Túto kvalifikáciu hodnotím ako úspešnú, pretože sme skončili na druhom mieste. Chýbal nám jeden bod na postup do baráže. Mohli sme ho získať doma s Anglickom (výsledok 0:1, pozn.), v Slovinsku (0:1), v Anglicku (1:2) i v Škótsku (0:1). Žiaľ, v tejto kvalifikácii sme nemali šťastie, nebolo nám dopriate. Bez šťastia sa vo futbale dá postúpiť a byť úspešný len ťažko,“ cituje portál profutbal.sk slová prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika, ktorý ďalej poznamenal:

„Hráči však v každom zápase nechali na ihrisku srdce, dušu, čoho výsledkom je, že ľudia opäť veria a znovu začali chodiť na futbal. Takmer osemnásťtisíc fanúšikov prišlo do Trnavy na nedeľňajší zápas proti Malte. To, že na ´dvadsaťjednotku´ na majstrovstvách Európy v Poľsku prišlo do Kielcov 11 700 Slovákov, je niečo nevídané. Niečo podobné tu v minulosti nikdy nebolo. Ja sa teším, že ľudia chlapcom veria, veria futbalu. Futbal si to zaslúži.“

Nesú zodpovednosť za výber trénera

Na otázku, či nastane v slovenskej reprezentácii výmena generácií, prvý muž slovenského futbalu skonštatoval: „V tomto smere máme absolútne jasno. My vyberáme trénerov a nesieme za to zodpovednosť. Tréneri zasa vyberajú a nominujú hráčov. Je to plne v kompetencii trénera Jána Kozáka a jeho asistenta Štefana Tarkoviča, ktorí majú zmluvu aj na ďalší kvalifikačný cyklus. Ja verím, že budú mať šťastnú ruku. Oni dvaja najlepšie vedia, aký zásah do mužstva bude potrebný.“