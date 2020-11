V tíme kanadskej „dvadsiatky“ šarapatí koronavírus, hokejisti prerušili prípravu na šampionát

Koronavírus urobil poriadny škrt v príprave kanadskej juniorskej hokejovej reprezentácie na domáci svetový šampionát hráčov do 20 rokov. Ten by sa mal 25. decembra začať v Edmontone.

V úvode aktuálneho týždňa museli Kanaďania prerušiť spoločnú prípravu na kempe v Red Deer, keďže dvaja hráči mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 napriek tomu, že celý tím zložený zo 46 hokejistov bol od 16. novembra v tzv. bubline a pred sústredením všetci podstúpili testovanie s negatívnym výsledkom.

Dvaja nakazení hráči

Po vyhodnotení situácie sa miestne orgány rozhodli umiestniť celé družstvo do 14-dňovej karantény, takže spolu by sa nemalo pripravovať do 6. decembra.

„Potvrdzujem, že všetci hráči, tréneri a iný obslužný personál vrátane ich úzkych kontaktov sú v povinnej 14-dňovej karanténe,“ povedal pre TSN.ca viceprezident Hockey Canada pre národné tímy Scott Salmond.

Nakazené osoby, teda dvaja hráči a jeden člen obslužného personálu, automaticky putovali do karantény.

Zaviedli ďalšie opatrenia

TSN pripomenula, že napriek pauze spôsobenej karanténou sa ďalšia časť spoločnej prípravy mládežníckeho výberu začne skôr, ako sa zvyčajne štartujú tréningy tímu Kanady pred MSJ.

Výber „javorového listu“ bude v Edmontone obhajovať zlato z predchádzajúceho svetového šampionátu v Česku.

Kanadská provincia Alberta v utorok zaviedla ďalšie opatrenia na boj proti šíreniu koronavírusu.

Slováci vo zvolenskej bubline

Hokejoví funkcionári v Kanade aktuálne úzko spolupracujú s pracovníkmi v oblasti zdravia, aby čo najlepšie nastavili pravidlá prípravy kanadskej juniorky aj turnaja pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Aj Slovákov čaká spoločný kemp pred odletom do dejiska MSJ, pod vedením trénera Róberta Petrovického sa budú od pondelka 30. novembra pripravovať v tzv. bubline vo Zvolene.

Do Kanady by mali odletieť 13. decembra a prvý súboj na šampionáte by mali odohrať 25. decembra proti rovesníkom zo Švajčiarska.