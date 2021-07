V Tokiu majú pred začiatkom olympiády už desiatky nakazených, ale podľa odborníka je to v poriadku

Tri dni pred začiatkom olympijských hier v Tokiu (23. 7. – 8. 8.) mala americká športová gymnastka Kara Eakerová (18) pozitívny test na koronavírus. Spolu s iným členom tímu, ktorého označila za blízky kontakt, sa ocitli v hotelovej izolácii v meste Inzai.

Američanky tam mali tréningový kemp. Zvyšok amerického gymnastického tímu sa už presunul do Olympijskej dediny v Tokiu. Informoval o tom portál BBC Sport.

Nakazená rezervná gymnastka

Americký olympijský výbor (USOC) prezradil, že nakazená gymnastka je rezervná členka v tíme USA. „Môžeme potvrdiť, že pozitívny test na COVID-19 mala náhradníčka v našom gymnastickom olympijskom družstve žien. Zdravie a bezpečnosť členov našej výpravy je naša top priorita,“ píše sa v stanovisku USOC.

Súčasťou ženského gymnastického tímu USA na OH 2020 je aj superhviezda tohto športu Simone Bilesová. Ak sa štvornásobnej olympijskej víťazke z Ria de Janeiro 2016 podarí získať v Tokiu štyri medaily, predstihne na čele historického rebríčka v počte cenných kovov na majstrovstvách sveta a olympijských hrách Bielorusa Vitalija Ščerba.

Ten získal počas svojej fenomenálnej kariéry v rokoch 1992 – 1996 na OH a MS dokopy až 33 medailí. Dvadsaťštyriročná Bilesová ich má na konte zatiaľ tridsať, 25 z majstrovstiev sveta (19-3-3) a 5 z olympijských hier 5 (4-0-1).

Počet nakazených rastie

Po pondelkových testovaniach počet pozitívnych prípadov súvisiacich s olympijskými hrami v Tokiu stúpol o deväť na číslo šesťdesiatsedem. Ďalšie štyri prípady súvisiace s OH 2020 hlásia iné prefektúry.

Medzi nakazenými je aj ragbyový tréner z Juhoafrickej republiky Neil Powell, ktorý zostal v izolácii na tréningovom kempe v Kagošime. Vedenie amerického basketbalového tímu v pondelok večer oznámilo, že zdravotným protokolom o koronavíruse neprešiel rozohrávač Chicago Bulls Zach LaVine a s tímom zatiaľ neodcestoval do dejiska olympijských hier.

Nie je však vylúčené, že sa k spoluhráčom pridá neskôr počas tohto týždňa. Ešte predtým pozitívne testovali dvoch členov juhoafrického futbalového tímu aj českého plážového volejbalistu Ondřeja Perušiča.

Minimálne riziko šírenia vírusu?

Brian McCloskey, ktorý dohliada na protipandemické opatrenia v súvislosti s OH v Tokiu, uviedol, že dosiaľ odhalené pozitívne prípady sú dôkazom toho, že systém na ich určovanie funguje. A že riziko šírenia vírusu počas hier bude minimálne.

„Čo sa práve deje, je presne to, čo sme aj očakávali. Keby sme si mali myslieť, že všetky nami prevádzkované testy budú negatívne, nemalo by vôbec zmysel ich robiť. Robíme ich preto, lebo je to najlepší spôsob ako odfiltrovať ľudí, u ktorých sa neskoršia infekcia môže stať zdravotným rizikom,“ uviedol McCloskey, ktorý je odborník na núdzové plánovanie vo sfére verejného zdravia a v tejto oblasti už má skúsenosti aj z OH 2012 v Londýne.