SaS je v prieskume pred Smerom, Hlas má 20 percent a v parlamente by boli aj progresívci

Ak by sa parlamentné voľby konali počas najbližšieho víkendu, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia, ktorú by volilo 20 percent respondentov.

V prvej trojke aj SaS a Smer

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Ako pre televíziu Joj, ktorý sa na vzorke tisíc respondentov konal v dňoch 7. až 14. júla.

Na druhom mieste by sa ocitla strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 14,7 percenta opýtaných, tretia by skončila strana Smer-sociálna demokracia, ktorú by volilo 14,6 percenta respondentov.

Kotlebovci majú 1,5 percenta

Cez brány parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko so ziskom 9,8 percenta, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so ziskom 9,2 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 7,2 percenta.

Päťpercentné kvórum potrebné na zasadnutie do Národnej rady SR by so ziskom 6 percent prekročilo hnutie Sme rodina a s 5,4 percenta aj hnutie Republika. Slovenská národná strana by získala 4,1 percenta, Za ľudí 2,2 percenta a Maďarské fórum 1,8 percenta.

Strany Dobrá voľba a Umiernení spolu s Kotlebovcami – Ľudovou stranou Naše Slovensko by získali zhodne po 1,5 percenta hlasov.