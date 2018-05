V Trabzonspore skončil aj Hubočan, slovenská enkláva sa zmenšila na polovicu

TRABZON 23. mája (WebNoviny.sk) – V tureckom tíme Trabzonspor nebude v sezóne 2018/2019 hrať slovenský futbalista Tomáš Hubočan. Už skôr svoj koniec oznámil aj Ján Ďurica.

Z pôvodnej štvorčlennej slovenskej enklávy v klube zostala na severovýchodnom pobreží Turecka zatiaľ polovica – Juraj Kucka a Matúš Bero. „Je to čerstvá vec. V Trabzone som skončil,“ povedal pre portál profutbal.sk 32-ročný obranca.

Hosťovanie z Olympique Marseille

Klub obsadil v tamojšej najvyššej súťaži piate miesto a nevybojoval si miestenku do Európskej ligy. „Je to veľká škoda. Utvorili sme si tam skvelé prostredie, vždy medzi nami prevládali skvelé vzťahy, všetci sme sa tam cítili super. Je to smola, že to takto dopadlo,“ uviedol Hubočan.

Rodák zo Žiliny zatiaľ nevie, kde bude pôsobiť v ďalšej sezóne. V Trabzonspore bol na hosťovaní z francúzskeho Olympique Marseille. Hubočan nevylúčil návrat do Francúzska, hoci tam nedostal veľa príležitostí.

„Uvidíme, ako to bude ďalej. Zatiaľ neviem vôbec nič. Faktom zostáva, že sa mi končí hosťovanie z Marseille. Viem si predstaviť veľa riešení a je pravda, že sa nebránim ani pôsobeniu vo Francúzsku. S klubom mám naďalej korektné vzťahy, s mnohými ľuďmi som stále v kontakte, múdrejší budeme asi po konci svetového šampionátu,“ prezradil 59-násobný slovenský futbalový reprezentant.

Na návrat do vlasti sa ešte cíti primladý

Hubočan priznal, že sledoval úspešné účinkovanie niekdajších spoluhráčov z Marseille v Európskej lige, ktoré vyvrcholilo 16. mája v Lyone finálovou prehrou 0:3 s Atléticom Madrid.

„Majú za sebou fantastickú sezónu, v lige sa posunuli o jednu priečku oproti minulému roku, poctivo som sledoval ich cestu do finále Európskej ligy. Škoda, že im trofej tak tesne ušla,“ dodal slovenský defenzívny univerzál.

Na návrat do vlasti sa ešte cíti primladý. „Myslím si, že zatiaľ mám čas na to, aby som zvažoval ponuku zo Slovenska. Predsa len mám platný kontrakt v Marseille ešte na celý jeden rok. Navyše sa cítim stále plný síl a elánu, takže by som rád pokračoval v zahraničí,“ uzavrel účastník ME 2016.