V Trebišovskom okrese sa zrazili dve autá a autobus, dôchodca zrejme nedal prednosť

BRATISLAVA/TREBIŠOV 7. júna (WebNoviny.sk) – Štyria ľudia sa zranili pri utorkovej nehode, ktorá sa stala v katastri obce Bačkov v Trebišovskom okrese. Zrazili sa tu dve osobné autá a autobus.

Polícia už v prípade začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. Podľa doterajších zistení 70-ročný vodič Suzuki nerešpektoval dopravnú značku a nedal prednosť prichádzajúcemu Volvu na hlavnej ceste.

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, dôchodca vošiel do križovatky, Volvo dostalo šmyk a narazilo do autobusu, Suzuki odhodilo do priekopy.

Štyridsaťročný vodič Volva a jeho spolujazdkyňa sa zranili ťažko, vodič a spolujazdec v Suzuki vyviazli s ľahkými poraneniami. Šoférovi autobusu alkohol nezistili, vodičom osobných vozidiel zobrali krv. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia vyšetrujú.