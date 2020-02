V Trenčíne súboj dvoch najlepších brankárov ligy

Vo svojom prvom zápase v poslednom týždni Trenčania vycestovali do Budapešti potvrdiť stúpajúce ambície prebojovať sa na čelo tabuľky. Tieto ambície sa im podarilo naplniť a odviezli si domov tri body za víťazstvo. V bránke Trenčanov sa opäť zaskvel brilantným výkonom Štefanka, ktorý kryl 42 striel. V dobrom svetle sa blysol aj Huňa, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení a zaznamenal tri asistencie. V ďalšom zápase držal tím UTB Zlín so študentami z Rumunskej Sapientie U23 krok počas celého zápasu. Dokonca mali študenti zo Zlína na dosah tri body za prvé víťazstvo v aktuálnom ročníku EUHL, ale nedisciplinovanou hrou v poslednej tretine o body prišli. Vo včerajšom napínavom zápase UMB Banská Bystrica zobrala domácemu Gladiators Trenčín všetky body a prerušila tak úspešnú sériu Trenčanov. Svojim večerným stretnutím zavŕšili prídel EUHL zápasov včerajšieho dňa hráči UTB Zlín a Hokiklub Budapešť. UTB napokon získala na domácom ľade prvé body do tabuľky, keď porazila študentov z Budapešti len najtesnejším výsledkom.

Podrobnejšie informácie, štatistiky o dueloch nájdete článku.

Hokiklub Budapešť – Gladiators Trenčín 1:6 ( 0:2, 0:1, 1:3 )

Góly: Habšuda, Švancara, Savara, Jánoš, Škvarka, Šimko – Manninen

Brankári: Štefanka 42 zásahov, 97,7%úspešnosť, – Gadacsi 34 zásahov, 85% úspešnosť

UTB Zlín – Sapientia U23 5:8 ( 1:1, 3:3, 1:4)

Góly: Christov 3, Humplík, Stiksa – Ivacson 2,Benedek, Ilyes, Karda Elot-Marton, Simon, Gyorgy, Roth

Brankári: Kašpárek 19 zásahov, 73,1% úspešnosť – Elekes 23 zásahov, 82,1% úspešnosť

UTB Zlín – Hokiklub Budapešť 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Góly: Chrystov, Foltýn, Raus, Stiksa – Botond, Horvath, Armand

Brankári: Kašpárek 25 zásahov 89,3% úspešnosť – Csoti Bence 24 zásahov 85,7% úspešnosť

Gladiators Trenčín – UMB Banská Bystrica 2:5 ( 0:2, 1:0, 1:3)

Góly: Trudnam, Savara – Janak 2, Novodomec, Mendel, Kacha

Brankári: Štefanka 19 zásahov 82,6% úspešnosť – Boško zasahov35, 94,6% uspešnosť

Foto: EUHA (3452)

Program najbližších zápasov:

20.2. 12:00 UKF Nitra – Sapientia U23

20.2. 18:00 Hokiklub Budapešt – UTB Zlín

21.2. 10:00 UKF Nitra – Hokiklub Budapest

21.2. 14:00 Sapientia U23 – UTB Zlín

Podrobnejšie informácie o Európskej univerzitnej hokejovej lige nájdete na www.euhl.eu.

Informačný servis