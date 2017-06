V Trnave ukončili výrobu úspešného modelu Citroën C3 Picasso

TRNAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia v tomto týždni po deviatich rokoch skončila sériovú výrobu svojho modelu Citroën C3 Picasso. Posledné vozidlo z tohto modelu, vyrábaného len v Trnave, si objednal zákazník z Veľkej Británie. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe. Z modelu Citroën C3 Picasso bolo v Trnave vyrobených a do celého sveta vyvezených 501 956 vozidiel.

Výroba sa presúva do Španielska

Smerovali predovšetkým na trhy štátov Európskej únie, no tento model si našiel zákazníkov aj v krajinách ako Čile, Alžírsko, Uruguaj, Egypt, Izrael a ďalších. Nasledovníkom tohto modelu bude Citroën C3 Aircross Compact SUV, ktorého výroba sa presúva do španielskej Zaragozy.

V závode v Trnave boli doposiaľ vyrábané štyri modely áut, Peugeot 207, Citroën C3 Picasso , Peugeot 208, pričom koncom minulého roka začala automobilka exkluzívne len na Slovensku produkovať nový model Citroën C3.

Investícia by mala zaručiť 420 nových miest

Vláda v máji tohto roku schválila automobilke investičnú pomoc vo výške 18,6 milióna eur vo forme daňových úľav pre nový investičný projekt. Ten by mal súčasnú výrobnú kapacitu trnavskej automobilky navýšiť z terajších 300 tisíc na 360 tisíc motorových vozidiel za rok.

Z nového modelu by sa malo v Trnave vyrobiť 180 tisíc kusov. Výroba nového modelu, ktorý by mal byť určený výlučne na export, by sa mala začať už koncom budúceho roka. Plná výrobná kapacita by mala byť dosiahnutá v roku 2020. Nová investícia má priniesť aj 420 nových pracovných miest.