V tuneli Branisko horel autobus, museli evakuovať takmer 100 ľudí

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Hasiči zasahujú v tuneli Branisko, kde došlo k zadymeniu poschodového autobusu s 92 zahraničnými, prevažne po maďarsky hovoriacimi cestujúcimi.

Ako agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), po vjazde autobusu do tunela sa začalo dymiť z jeho motorovej časti, pričom onedlho už bol zadymený celý interiér vozidla aj tunel. Cestujúci opustili autobus ešte pred príchodom hasičov. Tí cestujúcich evakuovali do chránenej únikovej cesty a vyviedli ich do bezpečia.

Pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorá utrpela šok. Cestujúcich podľa Farkasovej odvezú dvoma evakuačnými autobusmi HaZZ do cieľa cesty do obce Brzotín, okres Rožňava. Pri udalosti zasahovalo takmer 20 hasičov z Behároviec, Levoče, Prešova a Košíc.