V Turecku zadržali muža podozrivého z úmyselného podpaľovania áut vo Švédsku

KODAŇ 15. augusta (WebNoviny.sk) – V Turecku zadržali muža, ktorý je podozrivý v súvislosti s desiatkami podpálených áut vo viacerých švédskych mestách.

V stredu o tom informoval hovorca švédskej polície Thomas Fuxborg, ktorý uviedol, že podozrivého dvadsiatnika zatkli v utorok, keď sa pokúšal dostať do Turecka. Mladík je podozrivý z podpaľačstva a podľa predpokladov by ho mali vydať naspäť do Švédska.

V noci z pondelka na utorok neznámi páchatelia podpálili zhruba 80 áut, a to najmä v Göteborgu a Trollhättane, ale napríklad aj v Malmö. V utorok v súvislosti s požiarmi zatkla polícia na göteborskom predmestí Frölunda dvoch mužov vo veku 16 a 21 rokov, ktorí sú tiež podozriví z podpaľačstva. Podľa polície páchatelia podpaľačské útoky skoordinovali na sociálnych sieťach.

Motív požiarov zatiaľ nie je známy. Polícia v inom vyhlásení uviedla, že dôvody na takéto činy je ťažké určiť a môžu sa prípad od prípadu líšiť. Motívom môže byť napríklad provokácia úradov, skrývanie stôp v súvislosti s kriminálnou činnosťou alebo poisťovací podvod.

Podľa Emila Eisersja zo švédskej polície takéto požiare „nie sú novým fenoménom“. „Rastúcu tendenciu majú koncom školského roka, začiatkom školského roka a v zime, keď sú v predaji ohňostroje,“ vysvetlil.