Pripravovaný útok na Londýn môže odvrátiť iba jedna žena.

Do kín prichádza napínavý thriller z prostredia tajných služieb.

Bratislava, 3.7.2017 (WBN/PR ) – Špičková agentka americkej CIA Alice Racine (Noomi Rapace) je po nevydarenej akcii preradená do londýnskej kancelárie. Po dlhom čase ju kontaktujú bývalí nadriadení, pretože sa dozvedeli o zvýšenej aktivite v prostredí radikálnych militantných skupín. Alice sa podarí lokalizovať hlavného podozrivého, ale počas jeho výsluchu príde na to, že ju niekto podviedol a von unikli prísne tajné informácie. Zrazu sa ona sama ocitá v ohrození a musí urobiť všetko preto, aby zabránila pripravovanému biologickému útoku na Londýn. Preteky s časom začínajú….

Jedným z najdôležitejších elementov filmu v UTAJENÍ sú akčné scény, a preto Noomi Rapace ešte pred začiatkom nakrúcanIa absolvovala hodiny thajského boxu, kung fu a juda. Herečka spomína: „Alice je profesionálka, takže som streľbu trénovala s kaskadérmi tak dlho, ako som len vládala. Je to najrýchleší spôsob, ako niekoho elimininujete. Nechcela som, aby to vyzeralo nejako úžasne, skôr som mala pocit, že bude lepší štýl ulice – drsný a skutočný.“ Vďaka svojmu nadšeniu pre bojové scény a odhodlaniu zvládať ich bez dabléra, herečka utrpela počas nakrúcania niekoľko skutočných zranení. „Hoci to niekedy bolo brutálne ťažké, mala som z toho radosť. Myslím, že takú bolesť som dovtedy nezažila,“ smeje sa herečka. „Krv, škrabance, modriny. Bolo to drsné, ale zvláštnym spôsobom som si to užívala.“

Svoje si užil aj jej herecký kolega Orlando Bloom, ktorého si filmoví nadšenci pamätajú najmä zo série Pán prsteňov, v ktorej stvárnil Legolasa. Jeho najnebezpečnejšia scéna bola tá, v ktorej sa jeho postava ocitne zoči-voči rozzúrenému bojovému psovi v podzemnej garáži. “Bolo to šialené – rúti sa na mňa 80-kilový rottweiler a ja tam len tak stojím. A žijem! Bol to úžasný pocit, ktorý sa asi nedá len tak zažiť a prežiť,” vtipkoval Bloom.

Zaujímavosťou je, že veľká časť filmu sa nakrúcala v českej metropole. Administratívna budova Danube House v pražskom Karlíne, ktorá sa už predtým objavila napríklad aj v bondovke Casino Royale, poslúžila ako kancelárie CIA, historická budova Živnostenskej banky na hlavnej pražskej obchodnej ulici Na Příkopě sa výborne hodila pre kanceláriu britskej M15 a rezidenciu dánskeho veľvyslanca na Vinohradoch zo začiatku 20. storočia prerobili na luxusný starobylý apartmán jednej z hlavných postáv. Park Grébovka v Havlíčkových sadoch sa vďaka svojmu anglickému štýlu mohol zahrať na obľúbený londýnsky Regent’s Park.

Napínavý a mimoriadne aktuálny akčný thriller V UTAJENÍ sa v slovenských kinách bude premietať od 6. júla.