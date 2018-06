V Žarnovici vzniknú stovky nových pracovných miest, rakúska spoločnosť rozširuje výrobu

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – V Žarnovici má vyrásť nový závod. Vybudovať ho za 11,5 milióna eur plánuje rakúska spoločnosť Neuman Aluminium. Vďaka tejto investícii by sa malo vytvoriť 215 nových pracovných miest. Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH), v novej fabrike plánuje firma vyrábať autodiely z hliníka, ako sú vodiace lišty pre strešné okná automobilov.

Investičné stimuly

Investor už požiadal štát o poskytnutie investičných stimulov v celkovej hodnote 3,9 milióna eur. Väčšinu, zhruba 2,5 milióna eur, by mala spoločnosť Neuman Aluminium dostať vo forme úľavy na dani z príjmov. Zvyšok investičnej pomoci by mal byť vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta. Na jedno pracovné miesto by mala firma od štátu zinkasovať 6 500 eur.

„Vzhľadom na to, že intenzita pomoci pre investičný zámer nepresahuje maximálnu možnú intenzitu pomoci podľa nariadenia vlády, požadovaná výška investičnej pomoci je v súlade s nariadením vlády a zákonom o investičnej pomoci,“ uviedlo ministerstvo v návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Výroba hliníkových dielov

Spoločnosť Neuman Aluminium je súčasťou skupiny Neuman Aluminium Group, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu hliníkových dielov v automobilovom, stavebnom, elektrotechnickom a v obalovom priemysle, ako aj v bezpečnostných technológiách.

Skupina Neuman Aluminium Group, ktorá je riadená spoločnosťou Fried. v. Neuman GmbH, má výrobné prevádzky v Európe, v Severnej Amerike a v Ázii a zamestnáva viac ako 2 200 pracovníkov.