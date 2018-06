V Žiline bojujú o zachovanie Tipsport ligy, MsHK pýta od mesta viac ako pol milióna eur

ŽILINA 26. júna (WebNoviny.sk) – Hokejová extraliga v Žiline ešte nie je stratená. Miestny klub však už má len niekoľko dní na to, aby sa popasoval s finančnými problémami. Podľa predsedu predstavenstva Petra Durmisa na to potrebuje sumu 540-tisíc eur.

O tejto situácii informoval mestské zastupiteľstvo, ktoré správu vzalo na vedomie. Stále to však neznamená, že uvedené prostriedky aj poskytne. Na to, aby klub spod Dubňa získal extraligovú licenciu, musí do piatka podpísať zmluvy s hráčmi a vypracovať splátkový kalendár uznaných záväzkov.

„Veritelia budú ochotní pristúpiť na splátky v prípade, že budú vidieť záujem zadotovať dlh v MsHK Žilina. Klub sa v prípade jej získania pokúsi zostať v extralige, hru však postaví na vlastných odchovancoch a nie drahých legionároch tak, ako tomu bolo v uplynulej sezóne,“ uvádza sa v správe na portáli zilinak.sk.

Spomenutý predseda predstavenstva MsHK Žilina Peter Durmis informoval o tom, že v prípade nezískania dotácie od mesta podá demisiu.

„Dôvodom je fakt, že pred stavom nezatváram oči a nebudem sa hrať na supermanažéra, ktorý má zázračné riešenie. Žiadne podľa mňa neexistuje a preto by som odstúpil, aby som uvoľnil miesto niekomu inému,“ povedal pre zilinak.sk. Podľa Durmisa by klub v takom prípade potreboval osobu s právnickým vzdelaním, keďže MsHK by musel pravdepodobne vstúpiť do konkurzu alebo likvidácie.