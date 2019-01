V žľabe pod Veľkým Kriváňom padla lavína, záchranári bojovali o život skialpinistu

POPRAD 9. januára (WebNoviny.sk) – V stredu v dopoludňajších hodinách prijala Horská záchranná služba (HZS) informáciu o páde lavíny v žľabe pod Veľkým Kriváňom, ktorá zasypala jedného skialpinistu.

Pomáhali mu aj kamaráti

Štyridsaťročnému mužovi sa najskôr pokúsili pomôcť jeho kamaráti pomocou vyhľadávacích prístrojov, záchranári sa ho následne pokúšali resuscitovať, no boj o život prehral.

Ako informuje HZS na svojej stránke, vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky nemohla byť do záchrannej akcie nasadená posádka vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby, horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra tak postupovali na miesto nehody pozemne. Medzitým sa kamarátom podarilo zasypaného nájsť a vyhrabať spod snehu.

Potreboval okamžité resuscitáciu

Muž bol v bezvedomí, bola potrebná okamžitá resuscitácia, ktorú vykonávali do príchodu záchranárov HZS. Záchranári HZS pokračovali v oživovaní naďalej, no napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa 40-ročného skialpinistu slovenskej národnosti nepodarilo zachrániť. Telesné pozostatky nebohého muža za pomoci lanovej techniky transportovali do doliny.

Horská záchranná služba naďalej dôrazne upozorňuje návštevníkov horských oblastí, aby neriskovali pohyb na miestach, ktoré za daných podmienok nie sú bezpečné a na stúpajúcu tendenciu lavínového nebezpečenstva. Za ostatné dni už lavína zasiahla viaceré oblasti navštevované turistami, vrátane Téryho chaty či cestu na horský hotel Sliezsky dom.